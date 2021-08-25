«Это безумно вкусно!»: Ивлев поделился рецептом легкого салата из арбуза и сыра феты

Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рецептом салата, который стал очень популярен в российских ресторанах. По словам шефа, он отлично подходит для лета, потому что имеет сочный и легкий состав, не утяжеляет желудок. Это идеальная закуска, «чтобы поесть мало, но вкусно», заявил повар.
«Уверяю, в это сочетание сладкого и соленого вы точно влюбитесь!» — сказа Ивлев.
Ингредиенты: арбуз – 200 г, сыр – 200 г, помидоры – 200 г, маслины (или оливки) – 80 г, оливковое масло – 80 мл, красный лук – 20 г, бальзамический соус – 10 мл, шнитт-лук – 10 г, соль, перец – по вкусу.
Помидоры нарезать на кусочки, сыр нарезать на крупные кубики, красный лук – на перья, положить маслины, поперчить, посолить, добавить оливкового масла, размешать.
Арбуз очистить от кожуры, нарезать на кусочки, положить к остальному составу, размешать. Выложить на плоскую тарелку горкой. Бальзамическим соусом поставить на овощах точки прямо из бутылочки (по вкусу), лить его не надо. Шнитт-лук нарезать мелко, посыпать салат.
«Вуаля! Это безумно вкусно!» — заметил Константин Ивлев.