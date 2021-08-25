«Холостяцкая окрошка»: Курбан Омаров рассказал, как сам себе готовит еду

С начала августа Курбан Омаров официально разведен. С телеведущей Ксенией Бородиной он расстался после шести лет брака. В своем Instagram бизнесмен рассказал, что теперь готовит еду себе сам и поделился рецептом окрошки.

«В связи с последними событиями, еда перестала появляться на столе сама собой, поэтому мне пришлось действовать самостоятельно. Наслаждаемся вкусной холостяцкой окрошкой», — написал Омаров.

Ингредиенты: 5 яиц, 8 редисок, 2 огурца, грамм 300 вашей любимой колбасы, пучок укропа и пучок зеленого лука, соль, перец, квас, майонез.

Способ приготовления: яйца, колбасу и овощи нарезать кубиками. Все ингредиенты залить квасом, добавить майонез, посолить и поперчить, добавить мелкорубленный укроп и зеленый лук.

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