Марина Юдашкина показала, как готовит грузинское блюдо чахохбили

Марина Юдашкина показала подписчикам, как она приготовила грузинское блюдо чахохбили из курицы. Женщина отметила, что все необходимые овощи взяла с собственной грядки, и получилось очень вкусно.

«Сначала я обжарила курицу, затем добавила лук и немного еще протушила вместе с ним. После этого добавила томаты, нарезанные кубиками, и нарезанные дольками перцы. Добавила траву разную: там идет базилик, кинза и петрушка. После этого добавила чеснок, красную паприку, хмели-сунели, аджику и соль-перец по вкусу», — говорит Юдашкина на видео в Instagram, показывая процесс жарки.

В финале Марина влила в сковороду кипяченой воды и оставила блюдо тушиться под крышкой на 30-40 минут. Жена известного модельера посоветовала своим подписчикам тоже приготовить чахохбили.

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