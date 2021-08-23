Фудблогер Жорж поделился рецептом курочки в грибном соусе со сливками

Армянский фудблогер Жорж из YouTube поделился рецептом приготовления куриной грудки в грибном соусе со сливками на сковороде.
Ингредиенты:
- филе куриной грудки;
- 7-8 шампиньонов;
- 2-3 зубчика чеснока;
- сок одного лимона;
- 15 граммов сливочного масла;
- 300 мл 20-процентных сливок;
- один кубик куриного бульона;
- немного муки и подсолнечного масла;
- соль и перец по вкусу.
Сначала разрезаем филе куриной грудки на две половинки, затем каждую режем на три-четыре тонких куска, которые солим, перчим и обваливаем в муке. Шампиньоны нужно предварительно порезать ломтиками, чеснок — измельчить, а кубик бульона — развести в горячей воде.
Разогреваем на сковороде сливочное и подсолнечное масла, обжариваем курицу около 10 минут. Затем снимаем мясо и в том же масле жарим чеснок и грибы. Через несколько минут вливаем к ним бульон, лимонный сок и сливки, затем солим, перчим и перемешиваем.
Еще через две минуты возвращаем на сковороду курицу и хорошенько перемешиваем ее в соусе. Каждый кусочек снова должен быть обжарен с обеих сторон.
По материалам издания 7days.