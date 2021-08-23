Фудблогер Жорж поделился рецептом курочки в грибном соусе со сливками

Армянский фудблогер Жорж из YouTube поделился рецептом приготовления куриной грудки в грибном соусе со сливками на сковороде.

Ингредиенты:

филе куриной грудки;

7-8 шампиньонов;

2-3 зубчика чеснока;

сок одного лимона;

15 граммов сливочного масла;

300 мл 20-процентных сливок;

один кубик куриного бульона;

немного муки и подсолнечного масла;

соль и перец по вкусу.

Сначала разрезаем филе куриной грудки на две половинки, затем каждую режем на три-четыре тонких куска, которые солим, перчим и обваливаем в муке. Шампиньоны нужно предварительно порезать ломтиками, чеснок — измельчить, а кубик бульона — развести в горячей воде.

Разогреваем на сковороде сливочное и подсолнечное масла, обжариваем курицу около 10 минут. Затем снимаем мясо и в том же масле жарим чеснок и грибы. Через несколько минут вливаем к ним бульон, лимонный сок и сливки, затем солим, перчим и перемешиваем.

Еще через две минуты возвращаем на сковороду курицу и хорошенько перемешиваем ее в соусе. Каждый кусочек снова должен быть обжарен с обеих сторон.

По материалам издания 7days.

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