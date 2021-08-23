Малосольная скумбрия за три часа: готовим ароматно с луком и помидорами по Емельяненко

Телеповар кладет в нее соевый соус и чеснок для особого вкуса и быстрого эффекта.

«Сегодня я вам покажу, как очень вкусно замариновать скумбрию с овощами. Рецепт простой, быстрый, поэтому малосольную рыбку вы сможете подавать на стол уже через три часа», — сказал телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef. И дал легкий рецепт аппетитной рыбной закуски.

Ингредиенты: скумбрия, лук, помидоры, перец острый, лук зеленый, чеснок, укроп, соевый соус, соль, перец, уксус — 1 ст. ложка.

Тонко нарезать чеснок, лук, мелко нашинковать укроп. На небольшие дольки нарезать помидоры и колечками нарубить острый перец. Скумбрию очистить от внутренностей, плавников и нарезать на кусочки. Рыбу отправить в миску с овощами, по вкусу поперчить, посолить, налить немного соевого соуса и столовую ложку уксуса. Размять лук с томатами, все тщательно перемешать и отправить мариноваться на 3 часа в холодильник.

Готовую скумбрию разложить на тарелке, полить сверху маринадом, украсить зеленым луком, кольцами перца и подать на стол.

Ранее мы писали, как закрутить баклажаны на зиму способом Емельяненко.

Смотрите также