Беляши без опары по-татарски: из-за сочности от них сложно оторваться, утверждает Лазерсон

Ингредиенты в эти пирожки используются очень простые.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» вместе с другом шеф-поваром Игорем Шильниковым рассказал, как приготовить очень простые и невероятно сочные беляши по-татарски. Обычно, утверждает шеф, люди просят добавки и рецепт блюда.

Ингредиенты: мука – 200 г, дрожжи сухие — 6 г, сахар — 1/2 ч. л., соль — 1/4 ч. л., молоко — 150 мл (примерно), вода — 20 мл (примерно), говядина, лук, соль, перец, масло для фритюра.

В муку положить дрожжи, сахар, соль, размешать, влить молоко с водой комнатной температуры, размешать, размять руками. Тесто должно быть мягким, нежнее, чем на булочки. Чтобы тесто не прилипало, их можно смазать растительным маслом. Оставить минут на 45 или на час подниматься.

Мясо вместе с луком прокрутить через мясорубку, посолить, поперчить, оставить напитываться вместе с тестом.

Из теста раскатать колбаску, разделить на кусочки, скатать из них колобки. Раскатать на кружочки, положить на середину фарш, защипывая по кругу тесто, сформировать беляши. Должны получиться фигуры вроде хинкали, но с дырочкой посередине, через которую видно фарш. Оставить ненадолго подниматься.

Жарить обязательно сначала дыркой вниз до румяности. Чтобы беляши получились сочными, перевернув их, необходимо в дырочку поливать кипящим маслом во время жарки. Доставая беляши из сковороды, это масло надо слить и выложить пирожки на салфетку. Вначале беляши кажутся твердоватыми, но после того, как они немного полежат, они станут нежными и сочными. В Татарстане подают беляши к столу со сметаной.

«Фарш сочный! Тесто шикарное, просто убийственное!» — восхитился Илья Лазерсон, попробовав беляши.

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