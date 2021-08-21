«Подойдет по настроению»: Юлия Савичева поделилась рецептом муссового торта с шампанским

Артистка призналась, что не прогадала с напитком для начинки.

Исполнительница Юлия Савичева недавно посетила вечеринку в честь дня рождения телеведущего Дмитрия Борисова. В качестве фирменного подарка от певицы ведущий «Пусть говорят» получил торт.

Юлия рассказала в личном микроблоге, как приготовить многоярусный десерт с прослойкой с добавлением шампанского. Жена музыканта Александра Аршинова отметила, что такой вариант торта идеально впишется в шумные посиделки с друзьями.

Савичева взяла одно яйцо, 70 граммов растительного масла и сахара, 30 миллилитров сухого шампанского, грамм соли, 30 граммов какао и 40 граммов муки, а еще два грамма разрыхлителя. Эти ингредиенты понадобились артистке для выполнения нижнего яруса торта.

«Самый нижний ярус внутри», — шоколадный бисквит с шампанским, — отметила Савичева.

Для шоколадного мусса артистка использовала 100 граммов темного и белого шоколада. Также Савичевой понадобились 160 граммов сливок жирностью 33 — 35%, три грамма желатина, 240 граммов 35% сливок и 35 граммов шоколадных капель.

Еще один слой — мусс шампань. И для него стоит взять 200 граммов крем-чиза, 160 граммов сухого шампанского, 80 граммов сахарной пудры, восемь граммов желатина и 240 граммов 35% сливок.

Заключительным элементом торта будет его украшение в виде звезд. Звездный декор можно приготовить с помощью 100 граммов шоколада и вырубки в форме звезд, а также кондитерского кандурина.

«Торт, который, как мне показалось, подойдет по настроению в честь его праздника — муссовый торт с шампанским», — рассказала Савичева о своем подарке ко дню рождения Борисова.

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