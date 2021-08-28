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Необычные рецепты блюд из грибов

Что приготовить, вернувшись из леса счастливым человеком.

Необычные рецепты блюд из грибов
Необычные рецепты блюд из грибов. Фото: pixabay

Кулебяка с грибами и капустой

Кулебяка с грибами и капустой. Фото: Shutterstock
Кулебяка с грибами и капустой. Фото: Shutterstock

НАДО: (на 4 порции): Тесто: 1 стакан молока · 1 ст. ложка сахара · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка сухих дрожжей · 50 мл растительного масла · 3 стакана муки. Начинка: 500 г капусты · 300 г лесных грибов · 1 луковица · 1 морковь ·40 мл растительного масла · соль · перец. Для смазывания кулебяки: 1 яйцо · 1 ч. ложка кунжута.

ГОТОВИМ:

  1. Тесто: в миску выливаем чуть подогретое в микроволновке молоко, добавляем сахар и дрожжи, пару столовых ложек муки, перемешиваем и ставим в тепло на 10 минут. Затем добавляем масло, постепенно вводим просеянную муку с солью, замешиваем тесто. Ставим в теплое место на 1 час. Затем обминаем и даем еще раз подняться.
  2. Начинка: грибы отвариваем (если у вас шампиньоны или лисички, отваривать не надо), капусту шинкуем. На сковороде поджариваем лук, морковку, добавляем грибы с капустой, солим, перчим, тушим до готовности. Остужаем.
  3. Тесто раскатываем в прямоугольник. Слева и справа отмеряем трети и режем их полосками шириной примерно 3,5 см наискосок.
  4. На уцелевшую серединку выкладываем начинку и закрываем ее боковыми полосками, формируя своеобразную косичку.
  5. Выкладываем кулебяку на противень, застеленный кулинарной бумагой, смазываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом.
  6. Выпекаем при 180 °С 40 минут.

Примечание: для ускорения процесса можно использовать готовое дрожжевое тесто. В качестве начинки можно использовать только грибы, утроив их количество.

Грибная икра

Грибная икра. Фото: Shutterstock
Грибная икра. Фото: Shutterstock

Подходит как для немедленного употребления (на бутерброды, для пирогов), так и для консервации на зиму.

НАДО: (на 400 г готового продукта): полкило грибов (лучше лесных) · 2 луковицы · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 зубчик чеснока · соль · перец · 1 ч. ложка сахара (без горки) · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

  1. Грибы моем, перебираем, крупно режем, отвариваем 15 минут в подсоленной воде, откидываем на сито.
  2. Мелко порезанный чеснок обжариваем полминуты, добавляем нарезанный лук, жарим еще пару минут.
  3. Добавляем томатную пасту, жарим 2 минуты.
  4. Добавляем грибы, тушим 7 минут.
  5. Пропускаем массу через мясорубку (блендер лучше не использовать), возвращаем на сковороду и томим 20 — 30 минут, помешивая.
  6. Добавляем соль, перец, сахар. Икра готова.
  7. Для консервации добавляем 1 ч. ложку уксуса на банку объемом 0,5 л, стерилизуем полчаса и закатываем.

Запеканка с картофелем и грибами

Запеканка с картофелем и грибами. Фото: Shutterstock
Запеканка с картофелем и грибами. Фото: Shutterstock

НАДО: (на 4 порции): 600 г картофеля · 300 г шампиньонов* · 120 г твердого сыра · 200 г сметаны · 2 желтка · 1 луковица · 30 г сливочного масла · соль · перец · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Картофель чистим, режем кружочками (толщиной примерно 5 мм), заливаем водой, солим, доводим до кипения и варим 15 минут.
  2. Лук мелко режем, грибы промываем, режем пластинками.
  3. Обжариваем лук на сливочном масле до матовости, добавляем грибы и жарим до выпаривания жидкости. Солим, перчим.
  4. Смешиваем сметану и желтки, добавляем щепотку соли и взбиваем вилкой.
  5. Сыр натираем на крупной терке.
  6. Форму смазываем маслом. Половину отварного картофеля выкладываем в форму, перчим. Затем выкладываем половину грибов с луком, посыпаем половиной сыра.
  7. Выкладываем оставшийся картофель и грибы с луком, заливаем смесью сметаны и желтков, посыпаем сыром и выпекаем

20 — 30 минут при 180 °С до румяности. Подаем, посыпав зеленью.

*Если у вас лесные грибы, требующие предварительного отваривания, сделайте это.

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