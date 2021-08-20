Пальчики оближешь: Ксения Теплова поделилась рецептом варенья из кабачков и апельсина

Оказывается, варенье можно приготовить из кабачков с добавлением цитрусовых. Таким необычным рецептом поделилась актриса Ксения Теплова.

Ингредиенты:

500 граммов кабачка;

530 граммов сахара;

один лимон;

один апельсин;

чайная ложка молотой корицы;

половина чайной ложки ванилина;

пять гроздичек в качестве приправы.

Кабачки следует почистить, обрезав хвостики (если они молодые, то удалять кожицу не обязательно), затем нарезать кубиками и сложить в кастрюлю. Засыпаем сверху сахар и цедру от цитрусовых. Сами фрукты разбираем на дольки, удаляем косточки и пленки и тоже добавляем в кастрюлю. После оставляем все как есть на три часа, чтобы кабачки дали сок.

Далее кастрюлю ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пенку, варим пять минут, а затем даем остыть. Потом добавляем гвоздику, корицу и ванилин, перемешиваем и снова ставим на средний огонь. После закипания даем повариться еще десять минут, после чего раскладываем варенье по банкам и закрываем.

По материалам 7days.

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