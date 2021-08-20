Рецепты восточных блюд, которые обожали султан Сулейман и Хюррем

Турецкий сериал «Великолепный век» стал очень популярным в России. За любовной историей султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем зрители наблюдают с замиранием сердца. Кстати, исследователи выяснили любимые блюда падишаха и его султанши. Эти яства дворцовые повара готовили часто.
Шербет
Ингредиенты:
- 150 мл ледяного молока;
- 100 г ванильного или сливочного мороженого;
- 2 стакана воды;
- 500 г малины;
- 1 стакан сахара
- лед и ломтики лимона для подачи.
Приготовление:
Около 20 минут варим свежую малину. Затем ягоды вынимаем, добавляем в компот сахар и держим на огне еще 10 минут. Полученный сироп остужаем и смешиваем с молоком. В бокалы кладем ложку мороженого, заливаем готовым шербетом и украшаем лимоном.
Перепела с гранатовым соусом
Ингредиенты:
- 4 перепелки;
- 2 зубка чеснока;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- по 1 шт. апельсина и граната;
- 30 г меда;
- 120 мл оливкового масла:
- соль и тимьян – по вкусу;
- Для приготовления соуса потребуется – 400 мл гранатового сока
- 2 ложки сахара и 50 мл бальзамического уксуса.
Приготовление:
Для начала перепела надо замариновать. Для этого обваливаем помытые тушки в специях, добавляем уксус, апельсиновый сок и убираем в холодильник на два часа. После – вытаскиваем, перекладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах 25 минут.
Переходим к соусу. В сотейник выливаем гранатовый сок, добавляем сахар, уксус и варим на медленном огне 7 минут, постоянно помешивая. Затем достаем перепелки из духовки, обмазываем соусом и запекаем в духовке еще 15 минут. Блюдо готово.
Ореховый рахат-лукум
Ингредиенты:
- 400 г сахара;
- 100 г картофельного крахмала;
- 30 мл лимонного сока;
- 100 г орехов – грецких, кедровых или миндальных;
- 3 г ванилина;
- 50 г сахарной пудры;
- 50 г крахмала для посыпки.
Приготовление:
Орехи чистим и обжариваем в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. В сотейнике отдельно сахар смешиваем с половиной воды и лимонного сока и томим на огне, помешивая. Крахмал разводим в оставшейся воде и выливаем оставшийся сок лимона. Далее смешиваем сахарный сироп с крахмальной смесью и варим еще в течение 15 минут. В конце добавляем орехи и ванилин. Раскладываем полученный рахат-лукум по формам. Убираем на ночь в холодильник. Утром посыпаем сахарной пудрой.