Рецепты восточных блюд, которые обожали султан Сулейман и Хюррем

Турецкий сериал «Великолепный век» стал очень популярным в России. За любовной историей султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем зрители наблюдают с замиранием сердца. Кстати, исследователи выяснили любимые блюда падишаха и его султанши. Эти яства дворцовые повара готовили часто.

Шербет

Ингредиенты:

150 мл ледяного молока;

100 г ванильного или сливочного мороженого;

2 стакана воды;

500 г малины;

1 стакан сахара

лед и ломтики лимона для подачи.

Приготовление:

Около 20 минут варим свежую малину. Затем ягоды вынимаем, добавляем в компот сахар и держим на огне еще 10 минут. Полученный сироп остужаем и смешиваем с молоком. В бокалы кладем ложку мороженого, заливаем готовым шербетом и украшаем лимоном.

Перепела с гранатовым соусом

Ингредиенты:

4 перепелки;

2 зубка чеснока;

1 чайная ложка молотой корицы;

по 1 шт. апельсина и граната;

30 г меда;

120 мл оливкового масла:

соль и тимьян – по вкусу;

Для приготовления соуса потребуется – 400 мл гранатового сока

2 ложки сахара и 50 мл бальзамического уксуса.

Приготовление:

Для начала перепела надо замариновать. Для этого обваливаем помытые тушки в специях, добавляем уксус, апельсиновый сок и убираем в холодильник на два часа. После – вытаскиваем, перекладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах 25 минут.

Переходим к соусу. В сотейник выливаем гранатовый сок, добавляем сахар, уксус и варим на медленном огне 7 минут, постоянно помешивая. Затем достаем перепелки из духовки, обмазываем соусом и запекаем в духовке еще 15 минут. Блюдо готово.

Ореховый рахат-лукум

Ингредиенты:

400 г сахара;

100 г картофельного крахмала;

30 мл лимонного сока;

100 г орехов – грецких, кедровых или миндальных;

3 г ванилина;

50 г сахарной пудры;

50 г крахмала для посыпки.

Приготовление:

Орехи чистим и обжариваем в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. В сотейнике отдельно сахар смешиваем с половиной воды и лимонного сока и томим на огне, помешивая. Крахмал разводим в оставшейся воде и выливаем оставшийся сок лимона. Далее смешиваем сахарный сироп с крахмальной смесью и варим еще в течение 15 минут. В конце добавляем орехи и ванилин. Раскладываем полученный рахат-лукум по формам. Убираем на ночь в холодильник. Утром посыпаем сахарной пудрой.

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