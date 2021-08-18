Закуска от шефа: готовим карпаччо из помидоров и авокадо

Любите авокадо? Тогда вот вам рецепт популярной закуски карпаччо от шеф-повара Виталия Истомина.

Ингредиенты:

100 граммов помидоров;

100 граммов авокадо;

две щепотки кунжута;

один стебель шнитт-лука;

100 мл соевого соуса;

30 граммов цветочного меда;

20 мл сока лайма;

чайная ложка кунжутного масла;

два-три листика кинзы;

10 граммов свежего имбиря;

полстручка перца чили;

25 мл воды.

Чили, имбирь и кинзу нужно мелко порубить и смешать в сотейнике. Затем добавить сок лайма, кунжутное масло, мед и воду. Нагреваем эту смесь практически до кипения, потом вливаем соевый соус и выключаем огонь.

Пока смесь остывает, нарезаем помидоры и авокадо полукольцами, укладываем их поочередно на тарелку. Затем поливаем их полученным соусом, посыпаем сверху кунжутом и нашинкованным шнитт-луком — и можно подавать на стол.

По материалам издания 7days.

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