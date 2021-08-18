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Закуска от шефа: готовим карпаччо из помидоров и авокадо

Рецептом поделился шеф-повар Виталий Истомин.

Закуска от шефа: готовим карпаччо из помидоров и авокадо
Давайте интересно приготовим авокадо. Фото: globallookpress.com

Любите авокадо? Тогда вот вам рецепт популярной закуски карпаччо от шеф-повара Виталия Истомина.

Ингредиенты:

  • 100 граммов помидоров;
  • 100 граммов авокадо;
  • две щепотки кунжута;
  • один стебель шнитт-лука;
  • 100 мл соевого соуса;
  • 30 граммов цветочного меда;
  • 20 мл сока лайма;
  • чайная ложка кунжутного масла;
  • два-три листика кинзы;
  • 10 граммов свежего имбиря;
  • полстручка перца чили;
  • 25 мл воды.

Чили, имбирь и кинзу нужно мелко порубить и смешать в сотейнике. Затем добавить сок лайма, кунжутное масло, мед и воду. Нагреваем эту смесь практически до кипения, потом вливаем соевый соус и выключаем огонь.

Пока смесь остывает, нарезаем помидоры и авокадо полукольцами, укладываем их поочередно на тарелку. Затем поливаем их полученным соусом, посыпаем сверху кунжутом и нашинкованным шнитт-луком — и можно подавать на стол.

По материалам издания 7days.

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