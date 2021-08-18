Закуска от шефа: готовим карпаччо из помидоров и авокадо

Любите авокадо? Тогда вот вам рецепт популярной закуски карпаччо от шеф-повара Виталия Истомина.
Ингредиенты:
- 100 граммов помидоров;
- 100 граммов авокадо;
- две щепотки кунжута;
- один стебель шнитт-лука;
- 100 мл соевого соуса;
- 30 граммов цветочного меда;
- 20 мл сока лайма;
- чайная ложка кунжутного масла;
- два-три листика кинзы;
- 10 граммов свежего имбиря;
- полстручка перца чили;
- 25 мл воды.
Чили, имбирь и кинзу нужно мелко порубить и смешать в сотейнике. Затем добавить сок лайма, кунжутное масло, мед и воду. Нагреваем эту смесь практически до кипения, потом вливаем соевый соус и выключаем огонь.
Пока смесь остывает, нарезаем помидоры и авокадо полукольцами, укладываем их поочередно на тарелку. Затем поливаем их полученным соусом, посыпаем сверху кунжутом и нашинкованным шнитт-луком — и можно подавать на стол.
По материалам издания 7days.