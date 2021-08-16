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Завтрак модели: готовим утреннюю овсянку по рецепту Саши Кабаевой

Привычную кашу лучше разнообразить фруктами и орехами.

Завтрак модели: готовим утреннюю овсянку по рецепту Саши Кабаевой
Саша Кабаева. Фото: instagram.com/sashakabaeva_official/

28-летняя модель и видеоблогер Саша Кабаева поделилась рецептом полезного и питательного завтрака — овсяной каши с фруктами.

Ингредиенты:

  • пол-литра молока (3,2%);
  • пять столовых ложек овсяных хлопьев;
  • банан;
  • яблоко;
  • персик или нектарин;
  • жменя грецкого ореха;
  • сахар или соль по вкусу.

Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем овсянку и включаем средний огонь. Каша варится 5–10 минут. Как только закипит, снижайте огонь и дайте ей покипеть еще пару минут. В готовую кашу добавляем фрукты, нарезанные мелкими ломтиками и орехи.

«Овсянка является источником клетчатки и сложных углеводов. Она содержит магний, калий, кальций, фосфор, железо, йод, цинк и большое количество витаминов», — цитирует Сашу Кабаеву издание 7days.

Такой завтрак является зарядом энергии на весь день.

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