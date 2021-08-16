Завтрак модели: готовим утреннюю овсянку по рецепту Саши Кабаевой

Привычную кашу лучше разнообразить фруктами и орехами.

28-летняя модель и видеоблогер Саша Кабаева поделилась рецептом полезного и питательного завтрака — овсяной каши с фруктами.

Ингредиенты:

пол-литра молока (3,2%);

пять столовых ложек овсяных хлопьев;

банан;

яблоко;

персик или нектарин;

жменя грецкого ореха;

сахар или соль по вкусу.

Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем овсянку и включаем средний огонь. Каша варится 5–10 минут. Как только закипит, снижайте огонь и дайте ей покипеть еще пару минут. В готовую кашу добавляем фрукты, нарезанные мелкими ломтиками и орехи.

«Овсянка является источником клетчатки и сложных углеводов. Она содержит магний, калий, кальций, фосфор, железо, йод, цинк и большое количество витаминов», — цитирует Сашу Кабаеву издание 7days.

Такой завтрак является зарядом энергии на весь день.

Смотрите также: