Готовим свиные ребрышки чили с соусом барбекю по рецепту от Гордона Рамзи

Немного жаркого Техаса к вашему столу. Известный шеф-повар и путешественник Гордон Рамзи привез из американского штата рецепт свиных ребрышек чили с соусом барбекю.
Для начала щедро натрите ребрышки (1,5 килограмма) смесью специй из:
- 2 столовые ложки растворимого кофе;
- 2 чайные ложки копченой паприки;
- 3 столовых ложек коричневого сахара;
- чайная ложка горчичного порошка;
- чайная ложка сушеного имбиря;
- чайная ложка соли;
- чайная ложка свежемолотого черного перца;
- столовая ложка порошка из перца чили анчо;
- 2 столовые ложки порошка из перца алеппо.
Оставьте мясо на час промариноваться, а пока приступайте к приготовлению классического соуса барбекю. На средней сковороде обжарьте репчатый лук (1 луковица) и три зубчика чеснока — до карамелизации. Добавьте щепотку соли, несколько щепоток перца и две столовые ложки коричневого сахара. Готовьте около трех минут до мягкости, а затем приправьте чайной ложкой копченой паприки и четвертью стакана уксуса из яблочного сидра. Далее доведите содержимое сковороды до кипения, убавьте огонь и подождите, пока жидкость выпарится наполовину. Влейте три четверти стакана кетчупа и чайную ложку вустерширского соуса («Ворчестер»). Готовьте еще пару минут до желаемой консистенции — чем больше варить, тем гуще получится соус.
Далее разожгите гриль на углях, но угли сдвиньте в сторону. Заверните ребрышки в фольгу и положите их на сторону без углей — пусть готовятся там 2-3 часа при температуре примерно в 120 градусов, пока не станут мягкими.
Пока мясо готовится можно сделать салат коу слоу. Взбейте до однородности чайную ложку йогурта, столовую ложку меда и 3-4 столовых ложки яблочного уксуса. Далее смешиваем этот соус с овощами:
- восемь стаканов шинкованной капусты;
- четверть стакана мелко нарезанного зеленого лука;
- полстакана тертого яблока;
- нарезанный тонкими кольцами красный лук;
- полстакана тертой моркови;
- соль и перец по вкусу.
В финале снимаем с ребрышек фольгу и готовим их на гриле еще 35-45 минут, поливая соусом барбекю, — пока они не станут нежными и карамелизированными. Подаем на стол немного остывшими, с салатом и дополнительным соусом барбекю.
По материалам сайта 7days.