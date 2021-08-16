Готовим свиные ребрышки чили с соусом барбекю по рецепту от Гордона Рамзи

Немного жаркого Техаса к вашему столу. Известный шеф-повар и путешественник Гордон Рамзи привез из американского штата рецепт свиных ребрышек чили с соусом барбекю.

Для начала щедро натрите ребрышки (1,5 килограмма) смесью специй из:

2 столовые ложки растворимого кофе;

2 чайные ложки копченой паприки;

3 столовых ложек коричневого сахара;

чайная ложка горчичного порошка;

чайная ложка сушеного имбиря;

чайная ложка соли;

чайная ложка свежемолотого черного перца;

столовая ложка порошка из перца чили анчо;

2 столовые ложки порошка из перца алеппо.

Оставьте мясо на час промариноваться, а пока приступайте к приготовлению классического соуса барбекю. На средней сковороде обжарьте репчатый лук (1 луковица) и три зубчика чеснока — до карамелизации. Добавьте щепотку соли, несколько щепоток перца и две столовые ложки коричневого сахара. Готовьте около трех минут до мягкости, а затем приправьте чайной ложкой копченой паприки и четвертью стакана уксуса из яблочного сидра. Далее доведите содержимое сковороды до кипения, убавьте огонь и подождите, пока жидкость выпарится наполовину. Влейте три четверти стакана кетчупа и чайную ложку вустерширского соуса («Ворчестер»). Готовьте еще пару минут до желаемой консистенции — чем больше варить, тем гуще получится соус.

Далее разожгите гриль на углях, но угли сдвиньте в сторону. Заверните ребрышки в фольгу и положите их на сторону без углей — пусть готовятся там 2-3 часа при температуре примерно в 120 градусов, пока не станут мягкими.

Пока мясо готовится можно сделать салат коу слоу. Взбейте до однородности чайную ложку йогурта, столовую ложку меда и 3-4 столовых ложки яблочного уксуса. Далее смешиваем этот соус с овощами:

восемь стаканов шинкованной капусты;

четверть стакана мелко нарезанного зеленого лука;

полстакана тертого яблока;

нарезанный тонкими кольцами красный лук;

полстакана тертой моркови;

соль и перец по вкусу.

В финале снимаем с ребрышек фольгу и готовим их на гриле еще 35-45 минут, поливая соусом барбекю, — пока они не станут нежными и карамелизированными. Подаем на стол немного остывшими, с салатом и дополнительным соусом барбекю.

По материалам сайта 7days.

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