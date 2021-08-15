«Больше не надо возиться с тестом»: Емельяненко готовит пирожки в лаваше, завернув в него картошку с сыром

По словам телеповара, это самые быстрые пирожки, которые он знает.

Василий Емельяненко в эфире авторского YouTube-проекта «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как быстро приготовить простые пирожки в лаваше. Они получаются вкусными, аппетитными и необычными на вид, с низкой себестоимостью. «Вам больше не надо возиться с тестом», — заявил известный телеповар.

Ингредиенты: пюре из молодого картофеля, масло сливочное в картофель, соль по вкусу, молоко, лук репчатый обжаренный 1 шт., сыр произвольно, укроп, лаваш, яйцо с молоком для обмазки, лен либо семена кунжута.

Вареную картошку натереть, бросить в нее небольшой кусочек масла для вкусу (много не надо), посолить, влить немного молока. Нашинковать лук, обжарить на масле. Сыр натереть, укроп нашинковать. Ингредиенты соединить и размять. В начинку можно добавить жареные грибы.

Лаваш разрезать примерно на 4 ленты. Положить начинку на каждую ленту лепешки и скрутить ее в рулет, не доходя до конца. Где один край лаваша зайдет на другой, обрезать его. Положить опять начинку и опять завернуть. Разложить получившиеся рулетики по противню, застеленному пергаментом.

Яйцо взбить с небольшим количеством молока, смазать им рулетики, чтобы они стали золотистыми. Посыпать льном либо кунжутом, либо семечками или тертыми орехами.

Поставить в духовку на 10 минут на конвекции примерно на 160-180°. Как только зарумянятся, можно пирожки доставать.

«Это самые быстрые пирожки из тех, что я знаю», — прокомментировал звезда шоу «Мастер-шеф».

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