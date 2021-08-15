«Эти самые вкусные»: как готовит простые сырные булочки без дрожжей шеф Емельяненко

Повар вводит в состав сливки для особого вкуса, но их можно заменить молоком.

Телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он готовит сырные булочки гужеры. Подписчики, по его словам, год уговаривали его поделиться этим рецептом. «Гужеры бывают разными, но эти – самые вкусные!» — заявил он.

Ингредиенты: сливочное масло – 90 г, мука – 90 г, вода — 150 мл, сливки 33% — 50 мл, сыр – 60 г, яйца — 2 шт., соль – щепотка, сыр на посыпку.

Соединить воду со сливками, сливочным маслом и солью, поставить на плиту, довести до кипения, снизить температуру до самой низкой. Высыпать муку и быстро начать перемешивать, чтобы не образовались комочки. Перемешивать минуты 3-4. Должна получиться однородная масса. Слегка остудить градусов до 60, чтобы не свернулось яйцо.

Вбить два яйца, аккуратно вмешать по одному до гладкости состава. Натереть сыр, тоже вмешать в состав. Чтобы тесто схватилось, поставить его минут на 20-30 в холодильник, накрыв пищевой пленкой.

Противень застелить пергаментом, выложить по одной ложке горками тесто. Посыпать тертыми сыром. Выпекать на 190 градусах 30 минут, проверить готовность. Если готов — вынуть, если нет – еще оставить допекаться.

Булочки получаются снаружи хрустящими, а внутри мягкими. Их можно есть с паштетом и любой другой несладкой начинкой.

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