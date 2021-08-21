Необычные рецепты блюд из слив

Простой сливовый пирог
НАДО (на 6 порций): 12 плотных слив · 150 г сахара · щепотка соли · 120 г сливочного масла · 2 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · 120 г муки · 1 ч. ложка корицы · 1 ст. ложка сахара для посыпки · масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
- Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром и щепоткой соли до белизны.
- Вбиваем в смесь яйца по одному и тщательно взбиваем миксером.
- В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и просеиваем в миску с масляно-яичной смесью, тщательно вымешиваем.
- Сливы моем-сушим, разделяем на половинки и удаляем косточки.
- Разборную форму диаметром 22 см выстилаем пергаментом (можно выстелить только дно, а стенки смазать маслом).
- Выливаем тесто, разравниваем.
- Выкладываем сливы срезом вверх. Посыпаем сахаром и корицей.
- Выпекаем в духовке при 180 °С 45 минут.
Крамбл с овсяными хлопьями и сливами
НАДО (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки коричневого сахара · 2 ст. ложки сливочного масла · 9 слив · 1 яблоко · 100 г миндаля или грецких орехов.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем овсяные хлопья, сахар и измельченные орехи.
- Добавляем мягкое сливочное масло, пальцами растираем в крошку.
- Яблоко и сливы моем, режем кусочками.
- Выкладываем фрукты по формочкам для запекания (можно в чайные чашки).
- Сверху выкладываем овсяно-орехово-масляную крошку.
- Запекаем 15 минут при 190 °С.
- Подаем просто так или со взбитыми сливками, греческим йогуртом, шариком мороженого.
Пастила из слив
НАДО (на 250 г готового продукта):
1 кг зрелых слив · 100 г сахара · 100 г грецких орехов (по желанию).
ГОТОВИМ:
- Сливы моем, удаляем косточки.
- Кладем в сотейник, накрываем крышкой и ставим на средний огонь. Сливы дадут сок, воду добавлять не нужно. Время от времени помешиваем.
- Томим 15 минут, пока сливы не станут мягкими.
- Снимаем с огня, доводим массу до однородности погружным блендером.
- Добавляем сахар и возвращаем на огонь. Помешивая, варим 10 — 15 минут.
- Противень застилаем кулинарным пергаментом, смазываем его растительным маслом.
- Выливаем сливовый джем и разравниваем. Максимальная толщина слоя — 7 — 8 мм. При желании посыпаем измельченными и поджаренными грецкими орехами.
- Ставим в духовку, разогретую до 60 °С (или до 100 °С, но с приоткрытой дверцей), и сушим до готовности (около 5 часов). Готовая пастила упругая, совсем чуть-чуть липкая, легко отходит от бумаги.
- Разрезаем пластину ножницами на части, снимаем бумагу, сворачиваем в рулетики: связываем шпагатом и храним в холодильнике в банке или завернув в пергамент.