Необычные рецепты блюд из слив

Простой сливовый пирог

НАДО (на 6 порций): 12 плотных слив · 150 г сахара · щепотка соли · 120 г сливочного масла · 2 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · 120 г муки · 1 ч. ложка корицы · 1 ст. ложка сахара для посыпки · масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром и щепоткой соли до белизны. Вбиваем в смесь яйца по одному и тщательно взбиваем миксером. В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и просеиваем в миску с масляно-яичной смесью, тщательно вымешиваем. Сливы моем-сушим, разделяем на половинки и удаляем косточки. Разборную форму диаметром 22 см выстилаем пергаментом (можно выстелить только дно, а стенки смазать маслом). Выливаем тесто, разравниваем. Выкладываем сливы срезом вверх. Посыпаем сахаром и корицей. Выпекаем в духовке при 180 °С 45 минут.

Крамбл с овсяными хлопьями и сливами

НАДО (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки коричневого сахара · 2 ст. ложки сливочного масла · 9 слив · 1 яблоко · 100 г миндаля или грецких орехов.

ГОТОВИМ:

Смешиваем овсяные хлопья, сахар и измельченные орехи. Добавляем мягкое сливочное масло, пальцами растираем в крошку. Яблоко и сливы моем, режем кусочками. Выкладываем фрукты по формочкам для запекания (можно в чайные чашки). Сверху выкладываем овсяно-орехово-масляную крошку. Запекаем 15 минут при 190 °С. Подаем просто так или со взбитыми сливками, греческим йогуртом, шариком мороженого.

Пастила из слив

НАДО (на 250 г готового продукта):

1 кг зрелых слив · 100 г сахара · 100 г грецких орехов (по желанию).

ГОТОВИМ:

Сливы моем, удаляем косточки. Кладем в сотейник, накрываем крышкой и ставим на средний огонь. Сливы дадут сок, воду добавлять не нужно. Время от времени помешиваем. Томим 15 минут, пока сливы не станут мягкими. Снимаем с огня, доводим массу до однородности погружным блендером. Добавляем сахар и возвращаем на огонь. Помешивая, варим 10 — 15 минут. Противень застилаем кулинарным пергаментом, смазываем его растительным маслом. Выливаем сливовый джем и разравниваем. Максимальная толщина слоя — 7 — 8 мм. При желании посыпаем измельченными и поджаренными грецкими орехами. Ставим в духовку, разогретую до 60 °С (или до 100 °С, но с приоткрытой дверцей), и сушим до готовности (около 5 часов). Готовая пастила упругая, совсем чуть-чуть липкая, легко отходит от бумаги. Разрезаем пластину ножницами на части, снимаем бумагу, сворачиваем в рулетики: связываем шпагатом и храним в холодильнике в банке или завернув в пергамент.

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