Сезон открыт! Ароматный суп из лесных грибов от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Свежие лесные грибы — 300 г (219 р.)
- Лапша гнезда — 250 г (47 р.)
- Морковь — 1 шт. (6р.)
- Редис — 3 шт. (13 р.)
- Зеленый лук — 20 г (7р.)
- Горошек в стручках — 3 г (2р.)
- Яйца — 5 шт. (20р.)
- Корень имбиря — 50 г (13 р.)
- Соевый соус — 100 мл (14 р.)
- Семена кунжута белые — 12 г (6 р.)
- Сахар — 25 г (3р.)
- Соль
- Лук репчатый — 1 шт. (3р.)
- Чеснок — ½ головки (6 р.)
Итого за 4 порции: 359 р.
Итого за 1 порцию: 90 р.
Приготовление:
Белые грибы моем, чистим и нарезаем средними кусочками. Далее отправляем в кастрюлю вариться.
Режем лук, чеснок и корень имбиря и добавляем к грибам.
Отдельно отвариваем яйца.
Нарезаем стручки горошка. Морковь соломкой, редис тонкими ломтиками, зеленый лук.
В кастрюлю наливаем 1,5 литра горячей воды и ставим на плиту. Добавляем лапшу, солим.
Убираем лук, чеснок и имбирь из кастрюли с грибами.
Добавляем в кастрюлю с грибами 7 столовых ложек соевого соуса и 1 столовую ложку сахара.
Сервировка:
В глубокую тарелку наливаем грибной навар, лапшу, горошек, зеленый лук, редис, морковь и две половинки яйца.
Сверху посыпаем кунжутными семечками.
Приятного аппетита!