Сезон открыт! Ароматный суп из лесных грибов от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 359 рублей.

Ингредиенты:

Свежие лесные грибы — 300 г (219 р.)

Лапша гнезда — 250 г (47 р.)

Морковь — 1 шт. (6р.)

Редис — 3 шт. (13 р.)

Зеленый лук — 20 г (7р.)

Горошек в стручках — 3 г (2р.)

Яйца — 5 шт. (20р.)

Корень имбиря — 50 г (13 р.)

Соевый соус — 100 мл (14 р.)

Семена кунжута белые — 12 г (6 р.)

Сахар — 25 г (3р.)

Соль

Лук репчатый — 1 шт. (3р.)

Чеснок — ½ головки (6 р.)

Итого за 4 порции: 359 р.

Итого за 1 порцию: 90 р.

Приготовление:

Белые грибы моем, чистим и нарезаем средними кусочками. Далее отправляем в кастрюлю вариться.

Режем лук, чеснок и корень имбиря и добавляем к грибам.

Отдельно отвариваем яйца.

Нарезаем стручки горошка. Морковь соломкой, редис тонкими ломтиками, зеленый лук.

В кастрюлю наливаем 1,5 литра горячей воды и ставим на плиту. Добавляем лапшу, солим.

Убираем лук, чеснок и имбирь из кастрюли с грибами.

Добавляем в кастрюлю с грибами 7 столовых ложек соевого соуса и 1 столовую ложку сахара.

Сервировка:

В глубокую тарелку наливаем грибной навар, лапшу, горошек, зеленый лук, редис, морковь и две половинки яйца.

Сверху посыпаем кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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