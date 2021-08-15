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Сезон открыт! Ароматный суп из лесных грибов от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 359 рублей.

Сезон открыт! Ароматный суп из лесных грибов от главного шеф-повара СТС
Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Свежие лесные грибы — 300 г (219 р.)
  • Лапша гнезда — 250 г (47 р.)
  • Морковь — 1 шт. (6р.)
  • Редис — 3 шт. (13 р.)
  • Зеленый лук — 20 г (7р.)
  • Горошек в стручках — 3 г (2р.)
  • Яйца — 5 шт. (20р.)
  • Корень имбиря — 50 г (13 р.)
  • Соевый соус — 100 мл (14 р.)
  • Семена кунжута белые — 12 г (6 р.)
  • Сахар — 25 г (3р.)
  • Соль
  • Лук репчатый — 1 шт. (3р.)
  • Чеснок — ½ головки (6 р.)

Итого за 4 порции: 359 р.

Итого за 1 порцию: 90 р.

Приготовление:

Белые грибы моем, чистим и нарезаем средними кусочками. Далее отправляем в кастрюлю вариться.

Фото: СТС

Режем лук, чеснок и корень имбиря и добавляем к грибам.

Отдельно отвариваем яйца.

Нарезаем стручки горошка. Морковь соломкой, редис тонкими ломтиками, зеленый лук.

Фото: СТС

В кастрюлю наливаем 1,5 литра горячей воды и ставим на плиту. Добавляем лапшу, солим.

Убираем лук, чеснок и имбирь из кастрюли с грибами.

Добавляем в кастрюлю с грибами 7 столовых ложек соевого соуса и 1 столовую ложку сахара.

Фото: СТС

Сервировка:

В глубокую тарелку наливаем грибной навар, лапшу, горошек, зеленый лук, редис, морковь и две половинки яйца.

Сверху посыпаем кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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