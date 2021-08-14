Понадобится блендер: как вкусно и быстро приготовить вееры из баклажанов

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 328 рублей.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт. (15 р.)

Помидоры — 3 шт. (24 р.)

Сыр сулугуни — 250 г (209 р.)

Бекон сырокопченый слайсы — 90 г (35 р.)

Масло растительное — 50 мл (32 р.)

Петрушка — 10 г (6 р.)

Чеснок — 4 зубчика (3 р.)

Орегано сухой — 5 г (4 р.)

Перец

Соль

Итого за 4 порции: 328 р.

Итого за 1 порцию: 82 р.

Приготовление:

На баклажанах делаем 5 продольных надрезов по 1,5 см шириной.

Каждый лепесток солим и даем постоять 10 минут.

Помидоры режем полукольцами, сыр сулугуни – ломтиками, кусочки бекона разрезаем пополам.

В блендере взбиваем стебли петрушки, чеснок, орегано, перец и 50 мл растительного масла.

Из баклажанов сливаем сок и каждый лепесток промазываем смесью из блендера.

Между лепестками кладем помидоры, сыр и бекон.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 — 20 минут.

Приятного аппетита!

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