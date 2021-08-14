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Понадобится блендер: как вкусно и быстро приготовить вееры из баклажанов

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 328 рублей.

Понадобится блендер: как вкусно и быстро приготовить вееры из баклажанов
Баклажаны с сыром и помидорами. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 шт. (15 р.)
  • Помидоры — 3 шт. (24 р.)
  • Сыр сулугуни — 250 г (209 р.)
  • Бекон сырокопченый слайсы — 90 г (35 р.)
  • Масло растительное — 50 мл (32 р.)
  • Петрушка — 10 г (6 р.)
  • Чеснок — 4 зубчика (3 р.)
  • Орегано сухой — 5 г (4 р.)
  • Перец
  • Соль

Итого за 4 порции: 328 р.

Итого за 1 порцию: 82 р.

Приготовление:

На баклажанах делаем 5 продольных надрезов по 1,5 см шириной.

Фото: СТС

Каждый лепесток солим и даем постоять 10 минут.

Помидоры режем полукольцами, сыр сулугуни – ломтиками, кусочки бекона разрезаем пополам.

Фото: СТС

В блендере взбиваем стебли петрушки, чеснок, орегано, перец и 50 мл растительного масла.

Фото: СТС

Из баклажанов сливаем сок и каждый лепесток промазываем смесью из блендера.

Между лепестками кладем помидоры, сыр и бекон.

Фото: СТС

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 — 20 минут.

Приятного аппетита!

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