Понадобится блендер: как вкусно и быстро приготовить вееры из баклажанов

Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 шт. (15 р.)
- Помидоры — 3 шт. (24 р.)
- Сыр сулугуни — 250 г (209 р.)
- Бекон сырокопченый слайсы — 90 г (35 р.)
- Масло растительное — 50 мл (32 р.)
- Петрушка — 10 г (6 р.)
- Чеснок — 4 зубчика (3 р.)
- Орегано сухой — 5 г (4 р.)
- Перец
- Соль
Итого за 4 порции: 328 р.
Итого за 1 порцию: 82 р.
Приготовление:
На баклажанах делаем 5 продольных надрезов по 1,5 см шириной.
Каждый лепесток солим и даем постоять 10 минут.
Помидоры режем полукольцами, сыр сулугуни – ломтиками, кусочки бекона разрезаем пополам.
В блендере взбиваем стебли петрушки, чеснок, орегано, перец и 50 мл растительного масла.
Из баклажанов сливаем сок и каждый лепесток промазываем смесью из блендера.
Между лепестками кладем помидоры, сыр и бекон.
Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 — 20 минут.
Приятного аппетита!