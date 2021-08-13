На разных сковородках: секрет приготовления жареной картошки с грибами от главного повара СТС

Ингредиенты:
- Картофель — 500 г (21 р.)
- Вешенки — 140 г (56 р.)
- Лук репчатый средний — 1 шт. (3 р.)
- Укроп — 2 веточки (4 р.)
- Петрушка — 2 веточки (2 р.)
- Сметана — 1 ст. ложка с горкой (4 р.)
- Подсолнечное масло — 30 мл (3 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 1 большая порция жареной картошки с грибами = 93 р.
Приготовление:
Картофель чистим и режем как кому удобно. Отправляем жариться на растительном масле на сковородку.
Добавляем порезанный полукольцами лук. Солим и перчим в самом конце.
Совет от шефа: «Обжаривать картофель только на максимальном нагреве. И солить картофель нужно только в конце, чтобы не выделилась лишняя влага».
Переходим к грибам. Рвем руками вешенки и отправляем на сковородку. Когда грибы обжарились и ушла лишняя влага, солим и перчим по вкусу.
Совет от шефа: «Обжаривать картофель и грибы нужно на разных сковородках, так картофель получится с хрустящей и румяной корочкой».
Обжаренные грибы перекладываем к картофелю и аккуратно перемешиваем.
Мелко режем петрушку и укроп. Добавляем к картошке. Подаем блюдо со сметаной.
Приятного аппетита!