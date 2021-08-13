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На разных сковородках: секрет приготовления жареной картошки с грибами от главного повара СТС

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 93 рубля.

На разных сковородках: секрет приготовления жареной картошки с грибами от главного повара СТС
Фирменная жареная картошка с грибами от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г (21 р.)
  • Вешенки — 140 г (56 р.)
  • Лук репчатый средний — 1 шт. (3 р.)
  • Укроп — 2 веточки (4 р.)
  • Петрушка — 2 веточки (2 р.)
  • Сметана — 1 ст. ложка с горкой (4 р.)
  • Подсолнечное масло — 30 мл (3 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 1 большая порция жареной картошки с грибами = 93 р.

Приготовление:

Картофель чистим и режем как кому удобно. Отправляем жариться на растительном масле на сковородку.

Фото: СТС

Добавляем порезанный полукольцами лук. Солим и перчим в самом конце.

Совет от шефа: «Обжаривать картофель только на максимальном нагреве. И солить картофель нужно только в конце, чтобы не выделилась лишняя влага».

Фото: СТС

Переходим к грибам. Рвем руками вешенки и отправляем на сковородку. Когда грибы обжарились и ушла лишняя влага, солим и перчим по вкусу.

Совет от шефа: «Обжаривать картофель и грибы нужно на разных сковородках, так картофель получится с хрустящей и румяной корочкой».

Фото: СТС

Обжаренные грибы перекладываем к картофелю и аккуратно перемешиваем.

Фото: СТС

Мелко режем петрушку и укроп. Добавляем к картошке. Подаем блюдо со сметаной.

Приятного аппетита!

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