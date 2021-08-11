Нетребко попробовала этот гаспачо из сырых помидоров и огурцов и теперь готовит его вместо окрошки

Блюдо хорошо подавать с гренками или сухариками.

Оперная певица Анна Нетребко много разъезжает по миру, привозя из разных уголков Земли разнообразные вкусные рецепты. Холодный суп гаспачо она попробовала в Испании, узнала рецепт и теперь частенько готовит его для своих близких.

Все овощи в нем используются в сыром виде, суп хорошо освежает в жаркую погоду и не создает ощущения тяжести в желудке. «Испанский ответ свекольнику и окрошке», — так презентовала суп гаспачо Нетребко своим фолловерам.

Итак, для приготовления гаспачо, нужно взять 4-5 больших помидоров, отделить от них кожуру, два огурца, болгарский перец, немного лука, два зубчика чеснока и свежий базилик. Все измельчить ножом и положить в чашу блендера. Добавить сок свежего лимона, соль по вкусу и 2-3 столовые ложки яблочного уксуса. Поперчить.

Взбить ингредиенты при помощи блендера, поставить в холодильник настаиваться и охлаждаться часа на два. Подавать холодным, добавив оливковое масло, густые сливки (по желанию) и свежий базилик.

«Обычно суп едят с гренками, сухарями или свежим хрустящим хлебом!» — уточнила Анна Нетребко.

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