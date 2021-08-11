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Внутри аппетитно растекающийся сыр: как готовит омлет для мужа Анна Нетребко

Звезда любит добавлять в яйца овощи и зелень.

Внутри аппетитно растекающийся сыр: как готовит омлет для мужа Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко рассказала в личном блоге, как готовит для своего мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго по утрам вкусный омлет. Он выглядит очень аппетитно.

Итак, вначале оперная дива очищает репчатый лук, нарезает его мелким кубиком. Очищает сладкий перед и тоже нарезает кубиком. Обжаривает овощи на сливочном масле.

Омлет от Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Смешивает яйца со сметаной, добавляет любимые приправы, соль, нашинкованную мелко зелень и немного чеснока. Все вместе хорошо вбивает, смешивает с обжаренным перцем и луком. Выливает на раскаленную сковороду с маслом. Когда омлет чуть поджаривается снизу, она кладет на середину сыр и прикрывает одной половиной, как конвертом. Накрывает крышкой, убирает с плиты и ждет, когда сыр внутри расплавится.

«Омлет должен быть поджаристый снаружи и мягкий внутри, это очень вкусно», — заметила Анна Нетребко.

Вместе с омлетом певица предложила подавать к столу тосты с авокадо.

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