Дело двух минут, а такая вкуснятина: легкий тост с авокадо от Анны Нетребко

Он отлично пойдет на завтрак, а также в качестве закуски на праздничный стол.

Оперная дива Анна Нетребко знает толк в изысканных блюдах. Певица пробовала лучшие предложения ресторанов по всему миру, однако любит побаловать своего мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго домашней готовкой. В ее арсенале есть как сытные калорийные блюда, так и легкие, овощные, простые в приготовлении.

На этот раз Нетребко предложила приготовить своим подписчикам в Instagram тосты с авокадо. Для этого нужно поджарить хлеб любимым способом (в тосте, на гриле без масла или на сковороде с маслом).

Очистить спелый авокадо, натереть на терке, приправить его нашинкованным мелко луком пореем, выдавить немного чеснока, выдавить по вкусу сок лимона, нарезать базилик и капнуть немного оливкового масла. Соль добавить по вкусу и размешать. Этот состав разложить по тостам и подать к столу. Приятного аппетита!

Смотрите также