Лучше, чем обыкновенные: Повереннова приготовила рубленые котлеты для мужа-миллионера

В этом году актриса Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Пара решила узаконить свои отношения после почти восьми лет отношений. В своем Instagram 49-летняя актриса показала, что готовить любимому на ужин. С подписчиками она поделилась рецептом рубленых котлет.

Ингредиенты: куриное филе — 250 г, твердый сыр — 30 г, лук — 1 шт, сметана — 20 г, яйцо — 1 шт, мука — 30 г.

Способ приготовления: куриное филе промыть в проточной воде и порубить на очень мелкие кусочки. Нарезать лук и смешать с мясом. В массу добавить яйцо и для сочности сметану, а также соль и специи. Все ингредиенты перемешать, сформировать котлеты и жарить на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

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