«Идеальный завтрак для детей»: Емельяненко показал, как из простого сдобного хлеба сделать вкуснятину

Блюдо готовится буквально за пять минут.

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился очень простым, но аппетитным рецептом. «Идеальный завтрак для детей», — так презентовал его кулинар.

Для его реализации понадобится сдобный хлеб, сливочное и растительное масло, яйца, сахар, грецкий орех или сгущенка (можно все сразу).

Хлеб нарезать на ломтики. Взбить яйцо с сахаром и молоком, можно со сливками. Сахара положить совсем немного, для вкуса. Если есть желание, можно добавить ванилина.

Положить на сковороду немного сливочного масла и чуть-чуть растительного, чтобы сливочное не горело.

Хлеб обмакнуть в яйце и обжарить на сковороде. Выложить гренки на тарелку, полить сгущенкой или натереть сверху грецкий орех.

Василий Емельяненко уверен, что к такому завтраку не останется равнодушным ни один ребенок.

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