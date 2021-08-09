Белая икра с ароматом дымка: Лазерсон целиком запекает баклажаны, а потом разбивает блендером

Телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился любимым рецептом баклажанной икры. Она, по словам кулинара, получается белой и очень вкусной. При этом готовится очень просто.

Взять три мясистых баклажана, проткнуть их в разных местах зубочисткой и отправить в духовку. В процессе запекания баклажаны перевернуть, кожица должна обуглиться и хорошо сниматься, по ощущениям они должны быть мягкими внутри, для этого достаточно прижать пальцами.

Взять большую миску, положить туда ложки три с горкой майонеза (Лазерсон использовал домашний), бросить измельченные зубчики чеснока (2–3 зубчика), посолить. «Есть еще один ингредиент, который я очень люблю, но который не обязателен. Если он будет, это хорошо. Это тхина или тахиновая паста, из кунжута. Я покупаю ее в интернет-магазине», — добавил Лазерсон. Тахиновой пасты положить примерно рюмочку в 50 миллилитров.

Запеченные баклажаны разрезать вдоль, достать из них мякоть ложкой в миску со всеми ингредиентами. Разбить их блендером в однородное пюре. Это делается очень быстро. Икра получается белого цвета. Ее остудить, при подаче на стол немного сбрызнуть оливковым маслом и посыпать кунжутом.

«Это, на мой взгляд, лучшая баклажанная икра, которая существует, при всем моем уважении к другим видам икры», — прокомментировал Илья Лазерсон.

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