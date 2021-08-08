Емельяненко обжаривает куриную мякоть с хлебом, смешивает с помидорами и получает сочный салат, как в ресторане

Известный телеповар, знакомый многим по телепроекту «Мастер-шеф», Василий Емельяненко усовершенствовал знаменитый итальянский салат панцанелла, добавив в него куриную мякоть. Так, уверен кулинар, закуска становится интереснее. Рецепт салата Емельяненко обнародовал на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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Салат хорошо идет к столу летом, ведь не случайно его родина – солнечная Италия. Кроме того, он отлично утоляет голод и вполне может заменить традиционный обед с первым и вторым блюдом.

Ингредиенты: куриное бедро — 1 шт., хлеб, лук красный — 0.5 шт., оливки — 8-10 шт., чеснок — 2 зубчика, томаты, оливковое масло, бальзамический уксус, базилик зеленый, черный перец, соль.

С бедрышек снять мякоть, нарезать на кусочки, обжарить на оливковом масле с чесноком. Посолить, поперчить. Хлеб наломать на небольшие кусочки, обжарить вместе с мясом, когда оно почти приготовится.

Половину луковицы нарезать полукольцами, отправить в миску с оливками и обильно полить оливковым маслом. Лук, оливки сбрызнуть бальзамическим уксусом, перемешать и добавить листья базилика. По вкусу приправить черным перцем. Произвольно нарезать помидоры, отправить в миску, перемешать. На тарелку выложить куриное мясо, хлеб, томаты с луком, перемешать.

Панцанеллу украсить листочками зеленого базилика, подать сразу к столу.

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