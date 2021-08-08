Пикантный вкус: Наталия Антонова поделилась секретом приготовления тыквенного супа с креветками

Наталия Антонова не только успевает играть роли на сцене театра и в кино, но и готовит самые разнообразные блюда для своих домочадцев. На этот раз актриса решила порадовать семью супом из тыквы. Простым и легким рецептом поделилась на своей странице в Instagram.

«Обожаю тыкву и предлагаю один из самых простых рецептов тыквенного супа», — написала Антонова.

Ингредиенты: тыква — 500 г, вода — 250 мл, морковь — 70 г, чеснок — 1 зубчик (или сушеный чеснок в порошке — 0,5 ч.л.), креветки — 300 г, оливковое масло — 1 ст.л., сливки — 150 мл, тыквенные семечки — 1 ст.л., пармезан — 2 ст.л., соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления: тыкву чистим от кожуры, семечек и волокон. Нарезаем мякоть небольшими кубиками. Морковь чистим, моем и нарезаем кружочками. Добавляем морковь к тыкве в кастрюлю. Солим и перчим овощи. Ставим кастрюлю на огонь и варим овощи до полной готовности, минут 25-30. Готовность овощей проверяем, проколов их ножом или вилкой. Хорошо сваренная тыква начинает превращаться в пюре. В сковороде накалим оливковое масло и либо обжарим на нем нарезанный пластинами свежий чеснок до румяности и удалим его из сковороды, либо, добавим молотый чеснок. Добавляем в чесночное масло креветок и готовим их на сковороде 5-7 минут, они должны стать красноватыми по цвету и непрозрачными. Кастрюлю с овощами снимаем с огня. Готовую тыкву с морковью пробиваем блендером в пюре. Можно сделать пюре при помощи картофелемялки.

Если вы хотите суп пожиже, добавьте в него немного кипятка. В самом конце добавляем сливки. Также при помощи блендера перемешиваем все составляющие супа. Возвращаем кастрюлю с супом на плиту и готовим еще 5-7 минут. Суп должен прогреться, но не закипеть. В самом конце приготовления выкладываем в суп креветок, отложив несколько штук для украшения. Готовый тыквенный суп с креветками разливаем по порционным тарелкам. Украшаем креветками, посыпаем тыквенными семечками и натертым на мелкой терке сыром пармезан.

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