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Ножки бакхендль по-венски и другие необычные рецепты блюд из курицы

Нескучные блюда из самого доступного мяса.

Ножки бакхендль по-венски и другие необычные рецепты блюд из курицы
Блюда из курицы. Фото: Shutterstock

Цыпленок в конверте

Цыпленок в конверте. Фото
Цыпленок в конверте. Фото: Shutterstock

Блюдо очаровывает простотой приготовления и изумительным вкусом. Все дело в герметичной упаковке, внутри которой насквозь цыпленок пропитывается ароматом специй.

НАДО (на 2 порции): половинка цыпленка (разрежьте курицу вдоль) · соль · перец · 1/2 ч. ложки сублимированного чеснока · 1 ч. ложка паприки · 1/2 ч. ложки красного перца · щепотка сушеного розмарина · 2 ст. ложки растительного масла · лист кулинарного пергамента · немного фольги.

ГОТОВИМ:

  1. Половинку курицы подсушиваем бумажным полотенцем, натираем солью.
  2. Готовим маринад: смешиваем специи и растительное масло.
  3. Кулинарной кистью наносим маринад на курицу.
  4. Помещаем полутушку на пергамент и аккуратно заворачиваем конвертиком.
  5. Конверт с курицей заворачиваем в фольгу, стараясь максимально герметично обжать края.
  6. Духовку разогреваем до 210 °С и запекаем курицу 1 час.
  7. Вскрываем конверт осторожно, образовавшийся сок используем как соус для риса на гарнир.

Ножки бакхендль по-венски

Ножки бакхендль по-венски. Фото: Shutterstock
Ножки бакхендль по-венски. Фото: Shutterstock

Традиционное блюдо австрийской кухни.

НАДО (на 2 порции): 4 куриные голени · 1 ст. ложка лимонного сока · растительное масло для жарки · 3 ст. ложки муки · 1 яйцо · 5 ст. ложек панировочных сухарей · соль · перец · половинка лимона для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Голени сушим бумажным полотенцем, сбрызгиваем лимонным соком, солим, перчим, перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса.
  2. Маринованные голени обваливаем в муке, затем окунаем во взбитое яйцо и присыпаем сухарями.
  3. Разогреваем масло на сковороде, обжариваем голени со всех сторон до румяной корочки.
  4. Перекладываем обжаренные голени на противень и запекаем в духовке 25 минут при 180 °С.
  5. Подаем с ломтиком лимона, на гарнир — салат из свежих овощей или картофель фри.

Крылышки в глазури

Крылышки в глазури. Фото: Shutterstock
Крылышки в глазури. Фото: Shutterstock

Скрасят даже самую скучную футбольную трансляцию.

НАДО (на 4 порции): 1 кг крылышек · 125 мл соевого соуса · 125 мл меда · 3 зубчика чеснока · 10 г свежего имбиря · смесь специй для курицы · соль · перец · немного кунжута для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Крылышки промываем, удаляем тонкие фаланги, сушим бумажными полотенцами.
  2. Солим, перчим, перемешиваем.
  3. В сотейник наливаем соевый соус, добавляем мед, специи, давим чеснок, измельченный имбирь и прогреваем на огне, помешивая. Снимаем с огня, едва появились первые признаки кипения.
  4. Выкладываем крылышки на противень, застеленный фольгой. Кулинарной кистью наносим глазурь.
  5. Запекаем в духовке 10 минут, вынимаем противень, еще раз наносим глазурь, вновь запекаем 10 минут. Вынимаем, финально глазируем, запекаем еще 10 минут. Посыпаем кунжутом и подаем с соусом барбекю.

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