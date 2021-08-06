Азиатская закуска из обычной картошки: Емельяненко натирает ее, ошпаривает и заправляет соусом

Это один из самых любимых рецептов шеф-повара.

Знаменитый телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу поделился рецептом одной из своих самых любимых закусок из азиатской кухни. Картофельная соломка имеет яркий восточный вкус, делается быстро, стоит дешево.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., растительное масло — 75 мл, чеснок — 5 зубчиков, перец чили — 1 шт., паприка — несколько щепоток, рисовый уксус — 1 ст. ложка, соевый соус — 1 ст. ложка, глутамат натрия — 1 щепотка, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, стебли кинзы.

Поставить на конфорку небольшую кастрюлю с водой, добавить щепотку соли, довести до кипения. В сотейник налить растительное масло, поставить на плиту, нагреть до 180 градусов. На терке для корейской моркови натереть очищенный картофель длинной соломкой.

Мелко нашинковать чеснок и пикантный перец чили. В кастрюлю с кипятком отправить на 40 секунд картофельную соломку и шумовкой сразу же вытащить. Картофель промыть холодной водой, чтобы остановить процесс варки.

Охлажденную соломку переложить в металлическую миску и сформировать «гнездо». Посыпать картофель паприкой и в середину «гнезда» выложить нашинкованные чили и чеснок. Чеснок и перец полить уксусом, картофель полить соевым соусом. Кипящим маслом полить чеснок, добавить щепотку глутамата натрия, по вкусу посолить, поперчить, перемешать.

Готовое блюдо выложить на тарелку, посыпать нашинкованными стеблями кинзы, подать к столу.

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