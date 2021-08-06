Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Видео
Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
Видео

Как сделать ресторанную окрошку дома: Емельяненко смешивает квас с кефиром и обязательно натирает ингредиенты

Такой летний суп получается одновременно и деликатным на вкус, и впечатляющим.

Как сделать ресторанную окрошку дома: Емельяненко смешивает квас с кефиром и обязательно натирает ингредиенты
Василий Емельяненко. Кадр из YouTube-шоу "Шеф-повар Василий Емельяненко"

Шеф-повар Василий Емельяненко знает о ресторанной кухне все и умеет удивить гостей. На своем авторском кулинарном канале он обнародовал рецепт, которым пользуются профессиональные повара. Причем состав у супа довольно простой. Главное — как его делать.

Ингредиенты: картошка — 3 шт., огурцы — 2 шт., яйца — 2 шт., редис — 5 шт., докторская колбаса — 200 г, зеленый лук, укроп. На заправку: кефир — 200 мл, квас — 300 мл, горчица — по вкусу, сливочный хрен — 2 л., соль — 1 ч.л., сахар — 2 л.

Окрошка.
Окрошка. Фото: Globallookpress.com

Василий Емельяненко все ингредиенты натирает на крупной терке. Так суп получится наиболее насыщенным по вкусу. Зелень мелко шинкует. Смешивает все в большой миске.

В кастрюлю наливает кефир, квас, кладет острую русскую горчицу, сливочный хрен, солит, немного насыпает сахара, перемешивает.

Далее раскладывает натертые ингредиенты по тарелкам и заливает заправкой из кастрюли. Овощи не должны долго находиться в жидкости и отдавать ей свой вкус, в обратном случае суп может приобрести ненужную горечь и запах.

Смотрите также

Тэги

Василий Емельяненковкусные рецептыокрошкасуп