Вкус детства: как быстро сделать с детьми домашние конфеты «Коровка»

Почти на килограмм конфет у Александра Бельковича ушло 122 рубля.

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 150 г (43 р.)

молоко — 150 г (10 р.)

сливочное масло — 75 г (51 р.)

сахар — 400 г (18 р.)

Для застывания конфет вам понадобится квадратная форма размером 20 см на 20 см

Итого: 775 г конфет «Коровка» = 122 р., 100 г конфет «Коровка» = 16 р.

Приготовление:

Для начала нам нужна карамель. Для этого в сотейник всыпаем 100 грамм сахара и топим на медленном огне.

Совет от шефа: «Чтобы у конфет был карамельный вкус, нужно часть сахара карамелизировать».

После – добавляем молоко, сливочное масло и сгущенное молоко. Постоянно помешиваем и держим на огне 25-30 минут.

Полученную массу взбиваем миксером с венчиками до плотной тянущейся консистенции.

Переливаем взбитую массу в большую форму для запекания (размером примерно 20 см на 20 см), равномерно распределяем по поверхности дна. Отправляем в холодильник на 1 час, предварительно убрав посторонние запахи из холодильника.

Застывшую массу разрезаем на прямоугольники прямо в форме и перекладываем конфеты «Коровка» на большую тарелку.

Секрет от шефа: «Если оставить «Коровку» на открытом воздухе, то она покроется корочкой и будет хрустящая».

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