Вкус детства: как быстро сделать с детьми домашние конфеты «Коровка»

Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 150 г (43 р.)
- молоко — 150 г (10 р.)
- сливочное масло — 75 г (51 р.)
- сахар — 400 г (18 р.)
Для застывания конфет вам понадобится квадратная форма размером 20 см на 20 см
Итого: 775 г конфет «Коровка» = 122 р., 100 г конфет «Коровка» = 16 р.
Приготовление:
Для начала нам нужна карамель. Для этого в сотейник всыпаем 100 грамм сахара и топим на медленном огне.
Совет от шефа: «Чтобы у конфет был карамельный вкус, нужно часть сахара карамелизировать».
После – добавляем молоко, сливочное масло и сгущенное молоко. Постоянно помешиваем и держим на огне 25-30 минут.
Полученную массу взбиваем миксером с венчиками до плотной тянущейся консистенции.
Переливаем взбитую массу в большую форму для запекания (размером примерно 20 см на 20 см), равномерно распределяем по поверхности дна. Отправляем в холодильник на 1 час, предварительно убрав посторонние запахи из холодильника.
Застывшую массу разрезаем на прямоугольники прямо в форме и перекладываем конфеты «Коровка» на большую тарелку.
Секрет от шефа: «Если оставить «Коровку» на открытом воздухе, то она покроется корочкой и будет хрустящая».