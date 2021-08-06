Мягкие пирожки без дрожжей: Емельяненко заворачивает капусту в тоненькое тесто, как в блины

Известный телеповар Василий Емельяненко рассказал на своем авторском кулинарном канале, как он делает мягкие молдавские пирожки. В них очень мало теста и много начинки, а еще они абсолютно постные и без дрожжей. Кулинар клал внутрь тушеную квашеную капусту.

Смешать два стакана муки, половину стакана воды и половину стакана растительного масла. Тщательно вымесить тесто до однородности, подсаливая его. Накрыть пленкой, оставить на час отдыхать.

На сковороде с растительным маслом обжарить нашинкованные лук и тертую морковь. Когда немного овощи поджарятся, бросить квашеную капусту. Тушить до готовности, в процессе можно добавить для сочности немного воды.

Тесто раскатать в колбаску, нарезать на кусочки, раскатать каждый на тонкие лепешки. Положить начинку и вылепить пирожки таким же способом, как хозяйки фаршируют блины. Завернуть с одного конца, по краям и провернуть тесто в виде рулета. Швом вниз разложить пирожки по противню, застеленному пергаментом. Смазать их сверху яйцом. Выпекать на 200 градусах около 25 минут.

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