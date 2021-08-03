«Открою секрет»: как быстро и вкусно готовит креветки к пиву Лазерсон

Повар делает аппетитный соус к морепродуктам, про который потом все вспоминают и спрашивают рецепт.

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как быстро и вкусно приготовить креветки к пиву. Впрочем, можно обойтись и без него. Главное в этом рецепте — аппетитный соус, который потом все вспоминают и просят сделать еще и еще.

«Я вам сегодня открою секрет, как я ем креветки с пенным напитком. Смотрите, потому что это вам не покажет никто», — заявил знаменитый телеповар и выдал авторский рецепт.

Ингредиенты: креветки, чеснок, жгучий перец, лавровый лист, черный перец, сахар, соль, вода (кипяток). Для соуса: куриное яйцо, соль, сахар, горчица, чеснок, жгучий перец, растительное масло, лимонный сок, кетчуп, укроп, коньяк.

Пару зубчиков чеснока раздавить и нашинковать мелко, бросить в миску. Сюда же отправить нарубленный жгучий перец, разломанный на кусочки лавровый лист, несколько раздавленных горошин черного перца. Посолить и добавить сахара (примерно в два раза больше, чем соли). В эту же миску положить креветки, размешать с компонентами, залить кипятком. Лазерсон заметил, что его креветки готовые, он просто их разморозил. В маринаде их нужно просто прогреть, чтобы они получили пряный вкус. Пока креветки напитываются, можно приготовить вкусный соус.

Соус — вариация на тему «Тысячи островов», но с некоторой особенностью, которая делает его аппетитнее. Лазерсон приготовил домашний майонез, взбив в блендере сырое яйцо с солью (хорошая щепотка), сахаром (его опять в два раза больше), ложкой горчицы и растительным маслом. В конце шеф-повар добавил маленький кусочек чеснока и чуть-чуть жгучего перца, влил немного лимонного сока и кетчупа, а также положил укроп. Главная фишка соуса — коньяк, которого должно быть совсем мало, с наперсток.

«Это придает соусу невероятный шарм», — прокомментировал Илья Лазерсон.

Креветки подать с соусом, есть, макая в него. Шеф также посоветовал не заливать пивом креветки во рту, а хорошенько прочувствовать вкус продукта с соусом, проглотить, а потом запить пенным напитком. Кулинар уверен, что именно так креветки с пивом особенно вкусны.

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