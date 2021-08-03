«Настоящий, хрустящий, летний»: Анита Цой поделилась фирменным рецептом маринованного редиса

Популярная исполнительница Анита Цой известна еще и своими кулинарными талантами. Вокалистка – настоящая искусница по части домашних заготовок на зиму.

«Я — фанат своего огорода. Я — фанат натуральных продуктов питания. Я — фанат здоровья. Нет ничего прекраснее, чем свой урожай! В этом году радует урожай огурцов, помидоров, перцев, кабачков и патиссонов — они в теплицах», — поделилась Анита Цой.

У звезды есть свой фирменный рецепт маринованной редиски. О том, как заготавливать в банках на зиму помидоры и огурцы все знают. А вот рецепт «закрутки» из редиски Анита Цой изобрела сама.

больше по теме По цене квартиры в Москве: Анита Цой продала свой легендарный Cadillac Escalade Певица начала распродавать собственный эксклюзивный автопарк.

Понадобится: редис, укроп, вода, соль, чеснок, лавровый лист, перец горошком, кориандр и уксус.

Готовим: на дно банки укладываете зелень, затем редис. Заливаете рассолом, в который заранее добавляете все специи, и закатываете банки.

«А когда зимой вы эту баночку откроете, особенно если достанете ее из холодильника, получите настоящий хрустящий летний редис!» — добавила Анита Цой.

Смотрите также: