Пирог со щавелем и клубникой от главного шеф-повара СТС

На пирог у Александра Бельковича ушло 569 рублей.

Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 180 мл (12 р.),

быстрорастворимых дрожжи – 4 г (5 р.),

сахар – 1 ст. ложка (1 р.),

сливочное масло – 80 г (54 р.),

мука – 400 г (20 р.).

Начинка:

клубника – 500 г (380 р.),

щавель – 200 г (80 р.),

крахмал – 2 ст. ложки (14 р.),

сахар – 3 ст. ложки (3 р.).

Вам понадобится форма для выпекания диаметром 30 см.

Итого: 8 кусочков пирога со щавелем и клубникой (1420 г) = 569 р., 1 кусочек пирога со щавелем и клубникой = 71 р.

Приготовление:

Для начала готовим тесто. Разогреваем в сотейнике молоко, добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем.

Как только молоко запузырится — добавляем сливочное масло. Ждем, когда оно растворится.

В большую миску с мукой (400 г) вливаем тонкой струйкой теплое молоко и замешиваем тесто руками. Далее накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.

Затем приступаем к начинке. Клубнику перебираем блендером до пюреобразной консистенции.

Щавель рубим тонкой соломкой, смешиваем с клубникой, крахмалом и добавляем 3 ст. ложки сахара. Перемешиваем.

Из теста формируем блинчик, перекладываем в круглую форму для запекания, распределив по дну и бортам. Переливаем начинку на тесто и распределяем по поверхности.

Отправить форму с пирогом в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите также: