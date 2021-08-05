Пирог со щавелем и клубникой от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
Тесто:
- молоко – 180 мл (12 р.),
- быстрорастворимых дрожжи – 4 г (5 р.),
- сахар – 1 ст. ложка (1 р.),
- сливочное масло – 80 г (54 р.),
- мука – 400 г (20 р.).
Начинка:
- клубника – 500 г (380 р.),
- щавель – 200 г (80 р.),
- крахмал – 2 ст. ложки (14 р.),
- сахар – 3 ст. ложки (3 р.).
Вам понадобится форма для выпекания диаметром 30 см.
Итого: 8 кусочков пирога со щавелем и клубникой (1420 г) = 569 р., 1 кусочек пирога со щавелем и клубникой = 71 р.
Приготовление:
Для начала готовим тесто. Разогреваем в сотейнике молоко, добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем.
Как только молоко запузырится — добавляем сливочное масло. Ждем, когда оно растворится.
В большую миску с мукой (400 г) вливаем тонкой струйкой теплое молоко и замешиваем тесто руками. Далее накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.
Затем приступаем к начинке. Клубнику перебираем блендером до пюреобразной консистенции.
Щавель рубим тонкой соломкой, смешиваем с клубникой, крахмалом и добавляем 3 ст. ложки сахара. Перемешиваем.
Из теста формируем блинчик, перекладываем в круглую форму для запекания, распределив по дну и бортам. Переливаем начинку на тесто и распределяем по поверхности.
Отправить форму с пирогом в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.
Приятного аппетита!