«Вкуснейшая намазка на хлебушек!»: Лазерсон берет селедку и измельчает ее с маслом, горчицей и сахаром

Редкий россиянин не любит селедку, а закуски из нее практически всегда разлетаются со стола. Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он готовит селедочное масло. Делает он это из простых и знакомых ингредиентов.
«Вкуснейшая намазка на хлебушек!» — презентовал свой рецепт кулинар.
Ингредиенты: селедка, свежий желток, горчица, сахар, горячая вода, растительное масло, сливочное масло, хлеб, укроп.
С селедки снять филе. В чашу блендера положить сырой желток, сахар, немного горчицы, чайную ложку горячей воды. Взбивая, подливать потихоньку растительного масла. Получится эмульсия похожая на майонез. Селедку порезать и бросить в чашу блендера, взбить. Добавить приличный кусок сливочного масла, взбить все вместе.
Поджарить хлеб, намазать сверху селедочным маслом, посыпать укропом.
По словам Лазерсона, это селедочное масло нравится всем – и мужчинам, и женщинам, и детям. Хорошо оно идет на завтрак и в качестве закуски.