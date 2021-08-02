«Вкуснейшая намазка на хлебушек!»: Лазерсон берет селедку и измельчает ее с маслом, горчицей и сахаром

Такой закуской можно побаловать и близких в обед или на ужин, или подать к праздничному столу.

Редкий россиянин не любит селедку, а закуски из нее практически всегда разлетаются со стола. Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он готовит селедочное масло. Делает он это из простых и знакомых ингредиентов.

«Вкуснейшая намазка на хлебушек!» — презентовал свой рецепт кулинар.

Ингредиенты: селедка, свежий желток, горчица, сахар, горячая вода, растительное масло, сливочное масло, хлеб, укроп.

С селедки снять филе. В чашу блендера положить сырой желток, сахар, немного горчицы, чайную ложку горячей воды. Взбивая, подливать потихоньку растительного масла. Получится эмульсия похожая на майонез. Селедку порезать и бросить в чашу блендера, взбить. Добавить приличный кусок сливочного масла, взбить все вместе.

Поджарить хлеб, намазать сверху селедочным маслом, посыпать укропом.

По словам Лазерсона, это селедочное масло нравится всем – и мужчинам, и женщинам, и детям. Хорошо оно идет на завтрак и в качестве закуски.

Смотрите также