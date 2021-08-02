Готовим пасту с трюфелем по рецепту от Гордона Рамзи

Легендарный телеповар Гордон Рамзи показал своим поклонникам, как приготовить пасту с трюфелем. Этот рецепт он узнал во время путешествия по Хорватии.

Ингредиенты: два стакана пшеничной муки;

полтора стакана воды;

чайная ложка соли;

сто граммов нарезанного кусочками бекона;

один лук-шалот;

два зубчика чеснока;

четверть стакана белого вина;

полтора стакана 35-процентных сливок;

один черный трюфель среднего размера.

Для начала нужно сделать тесто: смешать муку и соль в миске среднего размера, а потом добавлять воду (от одного стакана и еще, если понадобится). Тесто требуется месить около 5 минут, пока оно не станет однородным. Затем дадим ему «отдохнуть» в миске не менее 20 минут, накрыв влажным кухонным полотенцем.

После этого начинаем отщипывать от теста кусочки с чайную ложку и раскатывать их в ладонях до формы веретенообразных макаронин длиной около 4 сантиметров, толстеньких в середине и тонких на концах. Используем все тесто, а потом снова оставляем пасту под влажным полотенцем.

Далее готовим сливочно-трюфельный соус. В среднем сотейнике жарим бекон 2-3 минуты, пока не вытопится жир, и мясо не станет хрустящим. Уменьшаем огонь до среднего и добавляем лук, помешивая время от времени. Через пару минут лук должен стать мягким и полупрозрачным. Добавляем чеснок и готовим еще около минуты до появления яркого аромата. Если чеснок начал становиться коричневым, убавляем огонь. Далее вливаем вино и соскребаем все кусочки смеси со дна сотейника.

Затем добавляем сливки, соль и черный перец по вкусу и еще немного уменьшаем огонь. Даем сливкам загустеть и выпарить где-то на половину. Потом выключаем огонь и добавляем измельченный трюфель. Оставляем соус настояться в течение нескольких минут.

Ставим на печку новую кастрюлю с подсоленной водой. Как только она закипит, закидываем пасту и варим несколько минут до состояния аль денте, пока макароны не всплывут на поверхность. Далее сливаем воду и перекладываем пасту в соус. Тщательно перемешиваем и при необходимости добавляем воду, перец и соль.

Как сообщает портал 7days, перед подачей блюдо следует щедро посыпать тонко нарезанным трюфелем.

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