Томат натереть, а огурчик порезать крупно: как делает освежающий салатик с копченым окорочком Емельяненко

С этим рецептом может справиться даже ребенок.

Известный телеповар Василий Емельяненко обнародовал на своем YouTube-канале рецепт простого освежающего салатика с копченой курицей и овощами.

«Такой салатик отлично зайдет, когда по-быстрому хочется перекусить, а желания стоять у плиты совсем нет», — рассказал кулинар.

Ингредиенты: огурцы — 6 шт., копченый окорочок — 1 шт., лук зеленый — 3 шт., петрушка — небольшой пучок, укроп — несколько веточек, кресс-салат — 1 пучок, томат желтый — 1 шт., сметана — 0,5 ст. ложки, растительное масло, соль — по вкусу.

Крупно нарезать огурцы, мелко нашинковать зеленый лук, петрушку, укроп, кресс-салат. Листья кресс-салата отложить в сторону, остальное выложить в миску. На терке натереть один желтый томат, полученный сок отправить в миску, посолить. Добавить половину столовой ложки сметаны, немного растительного масла.

Куриную мякоть разделить на небольшие кусочки и отправить в миску с овощами. Перемешать, выложить на тарелку, украсить кресс-салатом и свернутыми в трубочку кабачковыми слайсами.

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