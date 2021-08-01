«Вкуснее не бывает!»: Емельяненко готовит эту курочку за 20 минут, а восторги слушает месяц

Шеф-повар фарширует птицу консервированными ананасами и кукурузой и поливает соусом с горчицей.

Есть в кулинарном арсенале шеф-повара Василия Емельяненко одно блюдо, которое его клиенты и друзья долго не могут забыть. Это фаршированная консервированными ананасами и кукурузой курочка, политая аппетитным соусом из горчицы. При этом делает ее гуру всего за 20 минут. На своем YouTube-канале Gadget Chef он впервые рассекретил рецепт приготовления сочной и ароматной птицы.

«Вкуснее не бывает! Сочетание запеченного куриного мяса, ананасов и сладкой кукурузы делают это блюдо поистине шедевральным. Умопомрачительным дополнением к этому деликатесу станет соус, который мы тоже приготовим. Все готовится очень просто и быстро», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: цыпленок — 1 шт., ананасы — 3 колечка, кукуруза консервированная — 100-150 г, дижонская горчица — 2 ст. ложки, апельсин – 0,5 шт., ром — 50 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу, базилик — 1-2 веточки.

Небольшими кубиками нарезать ананас. Смешать с консервированной кукурузой, посолить, поперчить, размешать. Начинить этим курицу, скрепить деревянными шпажками, отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

В это время можно сделать соус. В сотейник выжать сок половинки апельсина. Вместе с мякотью поставить на огонь, добавить ром и две столовые ложки дижонской горчицы. Соль и перец положить по вкусу. Периодически помешивая, варить 3 минуты. Готового цыпленка выложить на тарелку, полить апельсиново-горчичным соусом и украсить зеленью.

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