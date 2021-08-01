Этот салат подают в ресторанах, но он очень простой: Емельяненко заправляет помидоры соусом с орехами

В закуске мало ингредиентов, но она радует вкусом.

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом на авторском кулинарном YouTube-шоу очень простого, но аппетитного салата из помидоров из своей профессиональной копилки. Особенным его делает заправка на основе грецкого ореха, которую так любят в Грузии.

«Свежие ароматные томаты с заправкой раскроют все ваши вкусовые рецепторы. Особый вкус салату придают измельченные грецкие орехи, ароматное масло и свежая зелень. Салат получается универсальным и отлично подойдет к рыбе, к мясу, да и просто, когда хочется поесть чего-то вкусного и легкого», — рассказал Василий.

Ингредиенты: томаты — 3-4 шт., красный лук — несколько колечек, грецкие орехи — 50-70 г, чеснок — 1 зубчик, кинза — небольшой пучок, сушеный перец пикантный — по вкусу, сванская соль — по вкусу, кахетинское масло — 1 ст. ложка, подсолнечное масло — 2 ст. ложки, рисовый или красный винный уксус 2-3 ч. ложки.

В чаше блендера разбить ядра грецких орехов, зубчик чеснока и крупно нарезанную зелень кинзы. Добавить немного сушеного острого перца, по вкусу посыпать сванской солью, налить немного кахетинского и подсолнечного масла. Для кислинки влить несколько чайных ложек рисового уксуса и пробить.

Томаты нарезать на 6 частей, заправить готовым соусом с орехом, посыпать тонко нарезанными колечками красного лука.

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