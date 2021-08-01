Сочные чебуречки по-уральски: Лазерсон кладет в них соленый огурчик

Они получаются маленькими и вкусными, готовятся из простых ингредиентов.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить сочные чебуречки по-уральски. Их еще называют посикунчиками из-за большой сочности. Эти чебуречки обычно делают маленькими и пухленькими, с большим количеством начинки.

Ингредиенты на начинку: говядина, свинина, репчатый лук, соленые огурцы, соль, молотый перец. На тесто: мука, соль, куриные яйца, вода.

Перекрутить мясо в фарш вместе с луком и соленым огурчиком без кожуры. Посолить, поперчить, размешать.

Муку посолить, вбить пару яиц, добавить немного воды, замесить тесто. Вылепить из теста и начинки уральские чебуречки, которые представляют собой нечто среднее между традиционными тонкими чебуреками и большими варениками.

Пожарить во фритюре температурой градусов в 170. Если готовить на сильном огне, мясная начинка не прожарится, а на среднем чебуречки хорошо пропекутся и сохранят сочность.

Подают чебуречки с огуречным рассолом, макая их в него, предварительно откусив и отсосав из среза сок.

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