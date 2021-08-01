«Тот случай, когда суп может удивить»: Емельяненко обжаривает для него кабачки

Сезонный овощ обычно уходит в лет со стола в этом виде.

В сезон кабачков хозяйки обычно уже не знают, что делать с этим овощем. Василий Емельяненко предложил сварить из них суп. А чтобы он был ароматным, шеф-повар предварительно обжарил их и добавил каплю оливкового масла. Для нежности знаменитый кулинар влил сливок.

«Тот случай, когда суп может удивить», — сказал кулинар на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», попробовав блюдо.

Ингредиенты: кабачок крупный — 1 шт., картофель — 2 шт., мясо свинины (лопатка) — 300 г, лук крупный — 0.5 шт., лук красный — небольшой кусочек, сливки 33% — 100-150 мл, стебель сельдерея — небольшой кусочек, растительное масло, соль — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, перец — по вкусу, чеснок сушеный — 0.5 ст. ложки, хлопья чили — по вкусу, мука — 1 ст. ложка, приправа для фарша — 1 ч. ложка, лимон — небольшой кусочек, оливковое масло, лавровый лист — 2 шт.

В кастрюлю налить небольшое количество растительного масла и отправить обжариваться мелко нарезанный лук, картофель и стебель сельдерея. Как только овощи немного обжарятся, налить в кастрюлю воду и кинуть пару лавровых листов. Вода должна покрывать находящиеся в кастрюле ингредиенты.

Кабачок нарезать кружками, отправить в миску и полить растительным маслом. Обжарить с двух сторон на разогретой сковороде-гриль до появления румяных полосок. Обжаренные кабачки отправить в кастрюлю с овощами и варить до готовности картофеля. Несколько кусочков оставить, они понадобятся перед подачей блюда.

Кабачковый суп посолить, поперчить по вкусу, добавить сушеный чеснок, хлопья чили, немного куркумы, одну столовую ложку муки и перемешать.

Тонкими полукольцами нарезать небольшой кусочек красного лука и мелкими кубиками нарубить мясо. Мясо и лук отправить на разогретую сковороду, добавить небольшое количество растительного масла. В сковороду насыпать приправу для фарша и обжечь сверху газовой горелкой (это придаст дополнительный аромат дымка). Пожарить лук с мясом до готовности.

Из кастрюли вытащить лаврушку, отправить сюда раздавленные ножом два зубчика чеснока и выдавить из кусочка лимона несколько капель сока. По вкусу налить в суп сливки, вылить содержимое кастрюли в чашу блендера и пробить все до однородного состояния. Кабачковый суп налить в глубокую тарелку, добавить жареное мясо с луком и жареный кружочек кабачка.

«По вкусу рекомендую добавить в тарелку несколько капель оливкового масла — будет вкуснее. Суп подаем к столу, кушаем и наслаждаемся!» — сказал Василий Емельяненко.

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