Даже яиц не надо: это рассыпчатое, вкусное и простое печенье частенько готовит для своих Антонова

Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом итальянского печенья торчетти.

«Очень вкусное, рассыпчатое и в меру сладкое. Полюбилось нашей семье. Я увеличиваю рецепт обычно в два раза», — рассказала актриса.

Ингредиенты: 220 гр. муки, 100 гр. сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 100 гр. сливочного масла, 4 ст. ложки воды комнатной температуры, щепотка соли.

Антонова уточнила, что яиц в печенье не кладут.

Смешать сухие ингредиенты, добавить кусочками сливочное масло комнатной температуры, размять состав руками, чтобы получилась крошка. Влить воды, вымесить эластичное тесто. Отщипнуть кусочек, скатать в колбаску, а потом в колечко, обмакнуть с одной стороны в сахар. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут, пока чуть не зарумянится верх.

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