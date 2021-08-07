3 простых способа приготовить малосольные огурчики

Самые быстрые
Малосольные огурцы будут готовы уже через 6 часов.
НАДО: (на 4 порции): 1 кг огурчиков среднего размера · 1 ст. ложка соли · 4 зубчика чеснока · пучок укропа · при наличии добавляем лист хрена
(но это необязательно).
ГОТОВИМ:
- Огурцы моем, срезаем кончики.
- Чеснок чистим, давим ножом.
- Промытый укроп рвем руками.
- Складываем все в крепкий пакет, добавляем соль. Воду не добавляем.
- Завязываем пакет и энергично трясем, распределяя соль.
- Убираем в холодильник на 6 часов или на ночь.
На минералке
НАДО: (на 4 порции): 1 кг небольших огурцов · пучок укропа · 4 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соли без горки · 1 л минеральной воды с газом.
ГОТОВИМ:
- Огурцы моем, срезаем кончики, чеснок нарезаем пластинами.
- На дно кастрюли (или любой другой удобной емкости) кладем половину укропа и чеснока. Сверху кладем оставшиеся огурцы и зелень с чесноком.
- Соль растворяем в минералке, заливаем огурцы, убираем в холодильник на 14 часов.
В банке с кипятком
НАДО: (на 3-литровую банку): некрупные огурчики (достаточное количество, чтобы заполнить емкость) · пучок свежего укропа с зонтиками (если у вас нет зонтиков, поищите в магазине сухие семена укропа) · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки соли крупного помола с небольшой горкой · кипяток.
ГОТОВИМ:
- Огурцы моем, срезаем кончики.
- Хорошо моем банку (в стерилизации нет необходимости). На дно укладываем укроп и нарезанный чеснок.
- Укладываем огурцы, сверху — еще немного укропа.
- Добавляем соль, заливаем кипятком.
- Закрываем банку обычной пластиковой крышкой.
- После остывания ставим банку в холодильник. Огурцы готовы к употреблению уже через сутки.