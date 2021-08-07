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3 простых способа приготовить малосольные огурчики

Не грусти - похрусти!

3 простых способа приготовить малосольные огурчики
Рецепты малосольных огурцов. Фото: pixabay

Самые быстрые

Самые быстрые. Фото
Самые быстрые. Фото: Shutterstock

Малосольные огурцы будут готовы уже через 6 часов.

НАДО: (на 4 порции): 1 кг огурчиков среднего размера · 1 ст. ложка соли · 4 зубчика чеснока · пучок укропа · при наличии добавляем лист хрена

(но это необязательно).

ГОТОВИМ:

  1. Огурцы моем, срезаем кончики.
  2. Чеснок чистим, давим ножом.
  3. Промытый укроп рвем руками.
  4. Складываем все в крепкий пакет, добавляем соль. Воду не добавляем.
  5. Завязываем пакет и энергично трясем, распределяя соль.
  6. Убираем в холодильник на 6 часов или на ночь.

На минералке

На минералке. Фото
На минералке. Фото: Shutterstock

НАДО: (на 4 порции): 1 кг небольших огурцов · пучок укропа · 4 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соли без горки · 1 л минеральной воды с газом.

ГОТОВИМ:

  1. Огурцы моем, срезаем кончики, чеснок нарезаем пластинами.
  2. На дно кастрюли (или любой другой удобной емкости) кладем половину укропа и чеснока. Сверху кладем оставшиеся огурцы и зелень с чесноком.
  3. Соль растворяем в минералке, заливаем огурцы, убираем в холодильник на 14 часов.

В банке с кипятком

В банке с кипятком. Фото
В банке с кипятком. Фото: Shutterstock

НАДО: (на 3-литровую банку): некрупные огурчики (достаточное количество, чтобы заполнить емкость) · пучок свежего укропа с зонтиками (если у вас нет зонтиков, поищите в магазине сухие семена укропа) · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки соли крупного помола с небольшой горкой · кипяток.

ГОТОВИМ:

  1. Огурцы моем, срезаем кончики.
  2. Хорошо моем банку (в стерилизации нет необходимости). На дно укладываем укроп и нарезанный чеснок.
  3. Укладываем огурцы, сверху — еще немного укропа.
  4. Добавляем соль, заливаем кипятком.
  5. Закрываем банку обычной пластиковой крышкой.
  6. После остывания ставим банку в холодильник. Огурцы готовы к употреблению уже через сутки.

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