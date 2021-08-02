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Тесто плотно закрутить: настоящие хачапури на шампурах от Бельковича

На три порции у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 300 рублей.

Тесто плотно закрутить: настоящие хачапури на шампурах от Бельковича
Хачапури на мангале. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • сулугуни 410 г (266 р.)
  • слоеное бездрожжевое тесто 250 г (25 р.)
  • яйцо 1 шт. (8 р.)
  • мука 30 г (1 р.)

Итого: 3 хачапури на шампурах = 300 р., 1 хачапури = 100 р.

Приготовление:

Сыр режем на крупные куски и нанизываем каждый на шампуры.

Фото: СТС

На стол насыпаем 30 г муки и кладем сверху заранее размороженный пласт слоеного теста. Разрезаем на 3 равные горизонтальные полоски, слегка раскатываем скалкой в стороны по ширине и длине.

Фото: СТС

Тесто накручиваем на сыр по спирали внахлест и с небольшим натяжением, в самом начале закрепляем тесто к шампуру. Таким образом делаем 3 заготовки хачапури.

Совет от шефа: «Тесто нужно плотно закручивать по спирали не оставляя дырочек, иначе сыр вытечет».

Фото: СТС

Взбиваем яйцо и обмазываем каждый кисточкой.

Отправляем шампура с хачапури на мангал с сильно горячими углями, но без открытого огня.

Фото: СТС

Обжариваем хачапури со всех сторон до запеченной корочки, прокручивая, чтобы тесто схватилось. А затем доводим до готовности на слабых углях.

Совет от шефа: «Сначала хачапури нужно как следует обжечь на сильном нагреве углей, а затем довести до готовности на слабых углях».

Приятного аппетита!

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