«Андалузский майонез» с запеченным томатом и перцем: Лазерсон обожает его с шашлыком

Илья Лазерсон на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» обнародовал несколько рецептов самых вкусных, на его взгляд соусов для шашлыка. Ранее мы писали о соусе «Мохо Верде» с маслом, уксусом и кинзой. В «Андалузский майонез» кладут томат, сладкий и жгучий перец.

«Я его очень люблю! Пожалуй, он самый крутой», — сказал кулинар.

Как утверждает Илья Лазерсон, с этим соусом шашлык и другое мясо становится незабываемым.

Ингредиенты: помидор, жгучий перец, сладкий перец, яйцо, сахар, соль, горчица, оливковое масло.

Крупный томат разрезать пополам или на четвертинки, положить на противень. Под один из кусочков спрятать 1 жгучий перец, чтобы он запекся, но не сгорел. Рядом положить кусочки сладкого перца.

Запечь в духовке на максимальной температуре, включив функцию гриль и верхний тен, чтобы овощи приобрели румяную корочку. Это займет 5-6 минут.

В это время можно сделать базу соуса. В чашу блендера вбить яйцо, посолить, добавить сахара (его больше), выложить пару чайных ложек горчицы, взбить, вливая потихоньку оливковое масло. Должен получиться майонез.

Уксус сразу не добавлять или не добавлять вообще, поскольку овощи должны дать кислинку. Можно влить его немного в конце, попробовав продукт.

Запеченные помидоры очистить от кожицы, бросить в майонез, туда же отправить острый перец. Все вместе взбить блендером.

Перец запекается немного дольше помидора. Очистить его от кожицы, нарезать, взбить вместе со всем составом в блендере. Готовый соус можно протереть через сито, перед подачей на стол остудить.

Смотрите также