Йогурт плюс кетчуп: как сделать шашлык из куриной грудки сочным, Емельяненко раскрыл секрет

Обычно это мясо получается суховатым.

Шеф-повар Василий Емельяненко, известный своим участием в телепроекте «Мастер-шеф», раскрыл секрет вкусного шашлыка из куриной грудки, мяса сложного для этого блюда на огне. Тем не менее, многие россияне любят этот продукт за низкую калорийность, поэтому кулинар решил помочь своим зрителям.

«Куриная грудка тоже может быть съедобной! И очень даже съедобной!» — заявил Емельяненко на своем YouTube-шоу.

Ингредиенты: куриная грудка, греческий густой йогурт 120 г, кетчуп 120 г, перец молотый по вкусу, соевый соус 120 г. На гарнир: перец болгарский, красный лук.

Нарезать мякоть на кусочки примерно 2 на 2 см. Выложить в мясо йогурт, добавить кетчуп, соевый соус, поперчить. Оставить мариноваться 15-30 мин.

Нанизать мякоть курицы на металлические или деревянные шпажки (их заранее вымочить в воде), перемежая кусочками сладкого перца и красного лука. Пожарить на мангале.

«Главное долго не готовьте! Высохнет», — посоветовал Василий Емельяненко.

Такой шашлык жарится очень быстро, а выглядит на столе красиво и аппетитно.

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