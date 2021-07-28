«Фантастически вкусно!»: шашлык в азиатском стиле от Емельяненко делают даже дома в духовке

В блюде можно использовать любое мясо: свинину, курицу, говядину.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу поделился рецептом шашлычков сатай, которые любят готовить в Азии. Известный телеповар заверил, что готовится блюдо очень быстро, при этом редко кого оставляет равнодушным. Пожарить такой шашлык можно как на огне, так и дома в духовке.

Также к шашлычкам Емельяненко предложил вкусный пряный азиатский соус.

Ингредиенты: свиная шея — 500 гр., имбирь — 5 слайсов, чеснок — 2 зубчика, лук зеленый — 1 перо, сок лайма — 3 ст.л., соль по вкусу, соевый соус — 2 ст.л., зира по вкусу, масло оливковое по вкусу. На соус: арахисовая паста — 2 ст.л., арахис — 2 ст.л., соевый соус — 2 ст.л., рыбный соус — 0.5 ст.л., сахар — 0.5 ст.л., кокосовое молоко — 5 ст.л., сок лайма — 2 ст.л.

Мясо нарезать на миниатюрные кусочки. Бросить в него кусочки имбиря, измельченный чеснок, нарубленное перо лука, полить соком лайма, посолить. Добавить соевый соус, измельченную в порошок зиру, растительное масло. Мариновать мясо минут 15-20.

Насадить мясо на шампуры, пожарить в духовке на решетке либо противне или на мангале.

Для соуса к шашлыку в чашу блендера положить арахисовую пасту, жареный арахис, рыбный, соевый соус, сахар, сок лайма, кокосовое молоко. Все хорошо взбить. Вкусный азиатский соус готов!

Готовые шашлычки полить азиатским соусом и подать к столу.

«Это фантастически вкусно!» — заявил Емельяненко.

По его словам, с его соусом покажется вкусным любой шашлык, даже самый сухой.

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