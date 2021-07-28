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Фитнес-тренер Мария Соколова поделилась рецептом супа из консервированной кукурузы

Для приготовления понадобятся молоко, тимьян и прошутто.

Фитнес-тренер Мария Соколова поделилась рецептом супа из консервированной кукурузы
Простой рецепт кукурузного супа от фитнес-блогера. Фото: Globallookpress.com

Фитнес-тренер и спортивный блогер Мария Соколова поделилась рецептом супа из сладкой консервированной кукурузы с прошутто (итальянская ветчина).

Ингредиенты:

150 граммов сладкой консервированной кукурузы;

40 граммов репчатого лука;

40 граммов моркови;

15 граммов пшеничной муки,

100 мл молока (0,0%);

50 граммов ветчины прошутто;

два зубчика чеснока, тимьян, соль и перец.

Лук, морковь, чеснок и прошутто нарезаем кубиками по 5 мм и обжариваем на растительном масле в небольшом сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая. Далее добавляем кукурузу, листья тимьяна и муку, перемешиваем и готовим еще пару минут.

Затем вливаем молоко, добавляем соль и перец по вкусу. Помешивая готовим суп еще 2-3 минуты, пока он не начнет густеть. Готовое блюдо можно подавать, украсив его веточками тимьяна и скрученными с трубочки прошутто.

Калорийность одной тарелки такого супа составляет 632 ккал, сообщает 7days.

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