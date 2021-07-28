Фитнес-тренер Мария Соколова поделилась рецептом супа из консервированной кукурузы

Фитнес-тренер и спортивный блогер Мария Соколова поделилась рецептом супа из сладкой консервированной кукурузы с прошутто (итальянская ветчина).

Ингредиенты: 150 граммов сладкой консервированной кукурузы; 40 граммов репчатого лука; 40 граммов моркови; 15 граммов пшеничной муки, 100 мл молока (0,0%); 50 граммов ветчины прошутто; два зубчика чеснока, тимьян, соль и перец.

Лук, морковь, чеснок и прошутто нарезаем кубиками по 5 мм и обжариваем на растительном масле в небольшом сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая. Далее добавляем кукурузу, листья тимьяна и муку, перемешиваем и готовим еще пару минут.

Затем вливаем молоко, добавляем соль и перец по вкусу. Помешивая готовим суп еще 2-3 минуты, пока он не начнет густеть. Готовое блюдо можно подавать, украсив его веточками тимьяна и скрученными с трубочки прошутто.

Калорийность одной тарелки такого супа составляет 632 ккал, сообщает 7days.

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