Фитнес-тренер Мария Соколова поделилась рецептом супа из консервированной кукурузы

Фитнес-тренер и спортивный блогер Мария Соколова поделилась рецептом супа из сладкой консервированной кукурузы с прошутто (итальянская ветчина).
Ингредиенты:
150 граммов сладкой консервированной кукурузы;
40 граммов репчатого лука;
40 граммов моркови;
15 граммов пшеничной муки,
100 мл молока (0,0%);
50 граммов ветчины прошутто;
два зубчика чеснока, тимьян, соль и перец.
Лук, морковь, чеснок и прошутто нарезаем кубиками по 5 мм и обжариваем на растительном масле в небольшом сотейнике 2-3 минуты, постоянно помешивая. Далее добавляем кукурузу, листья тимьяна и муку, перемешиваем и готовим еще пару минут.
Затем вливаем молоко, добавляем соль и перец по вкусу. Помешивая готовим суп еще 2-3 минуты, пока он не начнет густеть. Готовое блюдо можно подавать, украсив его веточками тимьяна и скрученными с трубочки прошутто.
Калорийность одной тарелки такого супа составляет 632 ккал, сообщает 7days.