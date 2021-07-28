С этим соусом любой шашлык незабываем: Лазерсон смешивает масло с чесноком, уксусом и кинзой

Телеповар Илья Лазерсон поделился с подписчиками своего YouTube-канала «Зона Лазерсона» рецептами самых лучших, на его взгляд, соусов для шашлыка. Среди них оказался и «Мохо Верде», он получается острым и ярким, идеально сочетаясь с мясом. Даже самый пресный шашлык этот соус способен вытянуть на новый уровень вкуса.

Ингредиенты: зеленая кинза, чеснок, оливковое масло, зира, рисовый уксус, растительное масло, соль, сахар.

Бросить в блендер зелень кинзы, кусочки чеснока, зиру, налить масло, уксус. Разбить хорошенько блендером, в конце посолить и добавить сахара. Готово!

«Хорош!» — похвалил свой продукт Лазерсон, пробуя соус.

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